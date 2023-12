Op 14 december 2023 besloot de Raad van staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie toetredingsonderhandelingen te openen met zowel Oekraïne als Moldavië.

• Oekraïne is een land in oorlog. De Russische speciale militaire operatie werd gelanceerd in toepassing van Resolutie 2202 [1] van de Veiligheidsraad om de Minsk Akkoorden, die daarin worden bekrachtigd, en de verklaring van de presidenten Petro Poroshhenko, François Hollande en Vladimir Poetin, evenals bondskanselier Angela Merkel, die ervoor garant stond, na te leven. De EU beschouwt deze militaire operatie echter als een "agressie" die "duidelijk in strijd is met het Handvest van de Verenigde Naties".

In 2021 publiceerde de Europese Rekenkamer een speciaal rapport over corruptie in Oekraïne [2]. Daarin stond: "De ‘overname van de staat’ door groepen machtige politieke en economische elites met een piramidestructuur en diepe wortels in alle openbare instellingen en de economie wordt beschouwd als een van de specifieke kenmerken van corruptie in Oekraïne". De Rekenkamer deed zeven aanbevelingen. Het was duidelijk onmogelijk om ze tijdens de oorlog toe te passen, vooral aanbeveling twee (steun voor het maatschappelijk middenveld en onderzoeksjournalistiek) en drie (het verwijderen van obstakels voor vrije en eerlijke concurrentie). In plaats van te verbeteren, verslechterde de situatie. De Commissie concludeerde dat het onmogelijk was om het toetredingsproces op gang te brengen. Vandaag de dag is ze van mening veranderd, ondanks een zeer aanzienlijke toename van corruptie (bijvoorbeeld de komst van wapens die in Oekraïne werden omgeleid en in handen van Hamas vielen).

• Moldavië is een vreedzaam land. Sinds 2 september 1990, dat wil zeggen 11 maanden voor de onafhankelijkheid van Moldavië, heeft de autonome regio Transnistrië zich echter onafhankelijk verklaard. Deze kleine regio werd door de Sovjet-Unie gebruikt om geheime militaire onderzoeksinstituten te huisvesten. Het wordt bewoond door een Russische bevolking met een zeer hoog wetenschappelijk opleidingsniveau, die zich onderscheidt van de Moldavische bevolking en niet dezelfde taal spreekt.

In 1992 probeerde de NAVO, gesteund door Roemenië, de regering van Transnistrië omver te werpen en de Sovjet-onderzoeksinstituten over te nemen. Maar ondanks een grootschalige militaire operatie slaagde de alliantie hier niet in [3].

In de afgelopen 23 jaar heeft Transnistrië een ongeëvenaard bestuursmodel ontwikkeld, waarbij het zich voor zijn sociale verworvenheden heeft laten inspireren door het communisme, maar waarbij het de individuele en openbare vrijheden zorgvuldig heeft gewaarborgd.

In twee rapporten die op 5 september 2019 werden gepresenteerd aan het Huis van Afgevaardigden in Washington [4], presenteerde de Rand Corporation een plan om Rusland te verzwakken. Het was dit plan dat werd uitgevoerd door de Minsk-overeenkomsten te schenden en de oorlog in Oekraïne te provoceren [5]. In het rapport staat dat de Verenigde Staten de NAVO en de EU konden overhalen om Moldavië op te nemen, dat vervolgens het staakt-het-vuren van 21 juli 1990 zou opzeggen [6] en zo een nieuw front tegen Rusland zou openen.

De aankondiging van het openen van onderhandelingen met Moldavië maakt geen melding van het bestaan van Transnistrië (de Moldavische Republiek Dnjestrië), dat door de Unie wordt beschouwd als Moldavisch grondgebied, ook al heeft het nooit deel uitgemaakt van Chișinău.

Het lijdt daarom geen twijfel dat het gelijktijdig openen van toetredingsonderhandelingen met Oekraïne en Moldavië een oorlogsdaad tegen Rusland is.