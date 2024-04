• Ayatollah Ali Khamenei, leider van de Iraanse Revolutie, schreef op X: "Als God het wil, zullen we de Zionisten laten boeten voor hun misdaad om de Iraanse ambassade in Damascus aan te vallen".

• "Geen enkele Israëlische ambassade is nog veilig", dreigde generaal Yahya Rahim Safavi van de Revolutionaire Garde op 7 april. "De getuigenissen [van de martelaren in Damascus] verdubbelen de motivatie om tegen Amerika en het zionistische regime te vechten. We hebben een pact met God gesloten om te blijven vechten tegen onderdrukking en overal waar moslims en niet-moslims om hulp roepen, zullen we hen gaan helpen volgens het plan van onze opperbevelhebber [Ayatollah Ali Khamenei] (...) Deze recente oorlog zal zowel het gezicht van veiligheid als het gezicht van cultuur en media in de wereld veranderen. Natuurlijk gebeuren alle misdaden die in de regio worden gepleegd met de steun van Amerika en het verraderlijke stilzwijgen van bepaalde Arabische landen".

• Volgens Bloomberg bereidt Iran zich voor om regeringsdoelen in Israël te bombarderen met langeafstandsraketten als vergelding voor de aanval op het consulaat in Damascus.

• -Tot op heden heeft niemand voorgesteld Iran schadeloos te stellen na de verwoesting door Israël van het consulaat en de residentie van de ambassadeur in Damascus (zie 0907). Toch is iedereen het erover eens dat dit een zeer ernstige misdaad was.

• Bij de ontvangst van de Japanse premier zei de Amerikaanse president Joe Biden: "We hebben ook de Iraanse kwestie besproken. Teheran dreigt met een grote aanval op de Joodse staat. Zoals ik al tegen premier Benjamin Netanyahu zei, is onze toewijding aan de veiligheid van Israël tegen deze dreigingen van Iran en zijn proxies ijzersterk. Laat ik dat herhalen. We zullen alles doen wat in onze macht ligt om de veiligheid van Israël te beschermen".

• De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken bevestigde in een gesprek met de Israëlische minister van Defensie Yoav Gallant dat in het geval van een Iraanse aanval, Washington Tel Aviv zou bijstaan.

• -Yoav Gallant verklaarde: "We zullen in staat zijn om zeer snel te reageren in het geval van een noodzakelijk offensief op het grondgebied van degenen die Israël aanvallen, waar dat ook mag zijn - waar dan ook in het Midden-Oosten".

• Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken meldde op 10 april dat de ministers van Buitenlandse Zaken van Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar en Irak telefonisch contact hadden opgenomen met de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken.

Elk van hen had dezelfde boodschap van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken: neem geen represailles tegen de aanval van Israël op uw diplomatieke vertegenwoordiging in Damascus, u riskeert een wereldoorlog uit te lokken.

• Ayatollah Ali Khamenei, leider van de Iraanse revolutie, schreef op X: "Het is betreurenswaardig dat sommige moslimregeringen het zionistische regime helpen te midden van het conflict in Palestina. De zionisten zuigen het bloed van een land voor hun eigen voordeel wanneer ze voet aan de grond krijgen in dat land. Degenen die het zionistische regime helpen, dragen bij aan hun eigen vernietiging. Moslimregeringen zouden hun economische en politieke relaties met het zionistische regime moeten verbreken - tenminste tijdelijk! Relaties zouden verbroken moeten worden en niemand zou hen moeten helpen terwijl ze deze misdaden begaan. Dat moslimlanden hun relaties met het Zionistische regime verbreken is niet alleen onze verwachting. Moslimlanden verwachten het. Als moslimlanden een referendum zouden houden, zou iedereen ongetwijfeld ervoor stemmen dat hun regeringen hun relaties verbreken".

• De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa heeft van 6 tot 11 april de vluchten naar Iran opgeschort "vanwege de huidige situatie in het Midden-Oosten".

Iran van zijn kant schortte op 10 april alle civiele vluchten boven Teheran op vanwege militaire oefeningen. Het agentschap Mehr trok het bericht dat het hierover had gepubliceerd in.

Dit artikel is het Editoriaal van "Voltaire, internationaal nieuws", nr. 82.