De Russische president Vladimir Poetin zinspeelde in zijn herverkiezingstoespraak op een mogelijk compromis in Oekraïne. Het zou gaan om het voorstel van de voormalige opperbevelhebber van de NAVO, admiraal James Stavridis: een oplossing naar Koreaans model. De rivier de Dnjepr zou dienen als natuurlijke barrière tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zou dan afzien van zijn plan om Odessa te bevrijden en een verbinding met Transnistrië tot stand brengen. Oekraïne zou de Krim, de Donbass en het grootste deel van Novorossia (Nieuw-Rusland) opgeven.

Voordat de NAVO reageerde, stuurde Frankrijk zijn Vreemdelingenlegioen naar Odessa [1]. President Emmanuel Macron gelooft dat Rusland het niet zal aandurven om Odessa aan te vallen en Novorossia te herenigen met Transnistrië.

Volgens Sergei Naryshkin, de directeur van de Russische buitenlandse inlichtingendienst, is Frankrijk van plan om 2.000 troepen te sturen [2]. Hij zei dat het "zwaard" van de Federatie op hen wacht.

De Franse president lijkt de Russische cultuur niet te begrijpen. Hij vergist zich als hij denkt dat Moskou niet zal durven aanvallen vanwege de aanwezigheid van troepen van een kernmacht. Hij loopt het risico om ten koste van zijn soldaten te ontdekken dat Frankrijks nucleaire macht het land in staat stelt om zichzelf te verdedigen, maar niet om zijn wil aan anderen op te leggen.

Odessa is historisch gezien zowel Russisch als een beetje Frans.

Het werd gesticht door maarschalk Potemkin, de minnaar van tsarina Catharina II, die er een gebied van wilde maken dat werd bestuurd volgens de principes van de Franse filosoof Voltaire. In 1801 droeg tsaar Paul het bestuur over aan Armand-Emmanuel du Plessis de Richelieu (wiens standbeeld in het centrum van de stad staat), voordat deze in 1815 premier werd van de Franse koning Lodewijk XVIII.

Het Franse ministerie van Defensie beschreef de opmerkingen van Sergej Narysjkin als "een nieuw voorbeeld van het systematische gebruik van massale desinformatie door Rusland" en riep op tot "uiterste waakzaamheid om te voorkomen dat dit soort campagnes tot instrument wordt gemaakt".

Sergei Naryshkin zei dat "tientallen" Franse burgers, vermoedelijk vrijwillige soldaten, waren gedood in Oekraïne sinds het begin van de gevechten meer dan twee jaar geleden. "Zoals het Franse ministerie van Defensie officieus toegeeft, heeft het land dergelijke verliezen in het buitenland niet meer meegemaakt sinds de Algerijnse Oorlog in de tweede helft van de 20e eeuw".

We hebben de Russische beweringen over de aanwezigheid van Franse "huurlingen" in Oekraïne regelmatig gevolgd. In augustus vorig jaar, ten tijde van het overlijden van generaal Jean-Louis Georgelin, voormalig stafchef van het kabinet van de president van de republiek en voormalig stafchef van de strijdkrachten, meldden we dat zijn lichaam niet was opgebaard en dat hij waarschijnlijk was overleden tijdens een missie in Oekraïne (zie VAI nr. 50).

Zwitserland heeft aangekondigd dat het voorbereidingen treft voor Russisch-Oekraïense besprekingen, maar Moskou heeft al duidelijk gemaakt dat het daar niet aan zal deelnemen als het gaat om het tienpuntenplan van president Volodymyr Zelensky.