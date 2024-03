Op 22 maart 2024 overviel een commando van vier strijders het publiek van een rockconcert in de Crocus City Hall in Krasnogorsk (een voorstad in het noordoosten van Moskou), waarbij 133 mensen omkwamen en 140 anderen gewond raakten, waarna ze het gebouw in brand staken.

Het terroristische commando werd door de Russen tegengehouden toen ze de Oekraïense grens probeerden over te steken, terwijl ze aan de andere kant werden opgewacht. Ze werden geïdentificeerd als Tadzjieken. Ze bekenden via internet te zijn gerekruteerd om voor geld te moorden. Ze zeiden dat ze geen contact hadden gehad met hun werkgever. Er werd bij hen echter een visitekaartje op naam van Dmytro Yarosh gevonden. Omdat Yarosh de oprichter was van de "Pravy Sektor" militie, nummer 2 in de Oekraïense Veiligheidsraad en vervolgens adviseur van de opperbevelhebber van de strijdkrachten, gaven de Russische autoriteiten Oekraïne onmiddellijk de schuld. Jarosh ontkende de betrokkenheid van zijn land [1]. Zeven handlangers werden ook gearresteerd.

De Russische antiterreurpolitie martelde deze terroristen en filmde hun acties. De openbare televisie toonde en becommentarieerde de beelden. De Russische cultuur is zowel Europees als Aziatisch. Het Russische volk voelt geen empathie voor criminelen.

Daesh eiste de verantwoordelijkheid voor de aanslag op, waarmee de beschuldigingen van een Russische false flag operatie van tafel werden geveegd. Deze terroristen waren geen fanatici, maar professionals. Ze hebben zichzelf niet in het openbaar opgeofferd, maar zijn gevlucht, zoals degenen die in 2015 aanslagen pleegden in Parijs en Saint-Denis, waarbij 130 mensen omkwamen. Ze handelden dus niet uit haat tegen Rusland, maar als onderdeel van een militaire operatie waarvan de strategische implicaties van tevoren waren doordacht.

Volgens Adrienne Watson, woordvoerster van de Amerikaanse Nationale Veiligheidsraad, waren terroristen van Islamitische Staat als enige verantwoordelijk voor de aanslag. Tal van commentatoren hebben elke vorm van samensmelting tussen de islamitische organisatie en aanhangers van de regering in Kiev a priori verworpen. De Oekraïense president, Volodymyr Zelensky, beschuldigde Rusland van een reflexmatige houding tegenover Oekraïne. De Russische president Vladimir Poetin blijft echter bij zijn beschuldigingen, die uitsluitend gericht zijn tegen Kiev, en negeert IS/Daesh.

Sinds 2014 en de omverwerping van de gekozen Oekraïense president hebben we regelmatig gewezen op de banden tussen de integrale nationalisten en de islamisten, en in het bijzonder op de rol van Dmytro Jarosh. De feiten spreken voor zich. We weten niet of de Oekraïners deze aanslag organiseerden of niet, maar het is duidelijk dat ze de aanvallers heel goed kenden: Oekraïense integraal-nationalisten en jihadisten vechten al driekwart eeuw samen.

• Voor de Tweede Wereldoorlog smeedde de Moslim Broederschap banden met de nazi’s tegen de Britten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat alle antikolonialistische bewegingen uit die tijd (inclusief de Indiase M.K. Gandhi) zich natuurlijk tot de As wendden op zoek naar een bondgenoot. Over het algemeen distantieerden ze zich van de As zodra ze hun racisme in de praktijk hadden vastgesteld. De Broederschap profiteerde echter van subsidies van het Derde Rijk gedurende de jaren [2] en behield deze banden gedurende de oorlog. Toen de Britse en Amerikaanse geheime diensten na de bevrijding veel Nazi-leiders overnamen en gebruikten in hun "koude oorlog" tegen de Sovjets, namen ze ook het bestuur van de Moslim Broederschap over. Het was daarom heel vanzelfsprekend voor de CIA om Gerhard von Mende, de nazi-specialist op het gebied van de islam in de Sovjet-Unie, te laten samenwerken met Said Ramadan, de schoonzoon van de oprichter van de Broederschap.

Omdat deze laatste de leiding had gehad over een programma op de Pakistaanse publieke radio [3], plaatste de CIA hem in München bij Radio Free Europe/Radio Liberty. Daar presenteerde hij een programma voor Sovjet-moslims en ontmoette hij Stepan Bandera, leider van de Organisatie van Oekraïense Nationalisten (OUN), en zijn rechterhand, Jaroslav Stetsko, de voormalige nazi-premier van Oekraïne. Het waren uitgerekend de "Banderieten" (door het Kremlin omschreven als "Oekraïense nazi’s", maar zichzelf "integrale nationalisten" noemend) die in 2014 de staatsgreep ("EuroMaidan") uitvoerden tegen de gekozen Oekraïense president Viktor Janoekovitsj [4].

• In de jaren 1970 woonde de Saoedische miljardair Osama bin Laden bijeenkomsten bij van de World Anti-Communist League, georganiseerd door Chiang Kai-Shek en ... Yaroslav Stetsko [5]. Osama bin Laden was lid van de Broederschap en was opgeleid door de broer van Sayyid Qutb, de strateeg en theoreticus van de Broederschap voor de jihad. Het was in deze context dat hij door de Verenigde Staten werd uitgekozen om de leider te worden van de mujahideen in Afghanistan tegen de Sovjets.

• Nazi’s en islamisten vochten opnieuw samen tegen de Russen bij de oprichting van het Islamitisch Emiraat Tsjetsjenië (Tweede Tsjetsjeense Oorlog, 1999-2000). Ik heb echter geen precieze documentatie over hun betrokkenheid gevonden.

• Op 8 mei 2007 hebben de "integrale nationalisten" van de Oekraïense Volkszelfverdediging en de islamisten van de Moslimbroederschap in Ternopol (West-Oekraïne), op initiatief van de CIA, een anti-Russisch "anti-imperialistisch front" opgericht onder gezamenlijk voorzitterschap van de Emir van Itchkeria, Dokka Umarov, en Dmytro Jarosh (die daarna de Organisatie van Oekraïense Nationalisten (OUN) van Stepan Bandera opnieuw heeft opgericht). De bijeenkomst werd bijgewoond door organisaties uit Litouwen, Polen, Oekraïne en de Russische Federatie, waaronder islamistische separatisten uit de Krim, Adygea, Dagestan, Ingoesjetië, Kabardino-Balkarië, Karatsjajevo-Tsjerkessië, Ossetië en Tsjetsjenië. Dokka Oemarov, die vanwege internationale sancties niet kon reizen, liet zijn bijdrage voorlezen [6].

• Van november 2013 tot februari 2014 voerden de Oekraïense integrale nationalisten de "Revolutie van de Waardigheid" uit, onder toezicht van de Straussiaanse Victoria Nuland, toen Assistant Secretary of State for Eurasian Affairs. De westerse pers beweerde dat de politie van de president op de menigte had geschoten. Het tegendeel is waar: een rechtbank in Kiev stelde later vast dat ongeïdentificeerde schutters op daken tegelijkertijd demonstranten en politieagenten hadden vermoord, een methode die de CIA al in veel andere landen gebruikte om pseudo-revoluties te ontketenen.

De leider van de islamitische jeugdbeweging Azatlik, de Rus Naïl Nabiullin, vertrok om de jihad te voeren tegen Syrische moslims in de traditie van de Broederschap. Daarna keerde hij terug naar Oekraïne en nam met zijn strijders deel aan de staatsgreep [7].

• Volgens de New York Times werden de bataljons Sheikh Mansour en Djokhar Doudaïev, die voornamelijk bestonden uit Tsjetsjenen uit Georgië en Oezbekistan, en het Krimbataljon, bestaande uit Tataren, die allemaal hadden gevochten tegen moslims in Syrië, door de integrale nationalisten in Kiev ingezet tegen Russischtalige bevolkingsgroepen in de Donbass [8].

• In augustus 2015 richtte de Tataarse leider Mustafa Djemilev in Ankara (Türkiye) de Internationale Moslimbrigade op om de Krim te heroveren op Rusland. Hij werd ontvangen door de Turkse president Recep Tayyip Erdoğan, die toezegde deze jihadisten te financieren [9]. Deze militie is verbonden aan Hizb ut-Tahrir, een splintergroepering van de Broederschap. Ze verenigt strijders uit Tatarstan en Tsjetsjenië (Rusland), Oezbekistan, Azerbeidzjan en Meskhetië (Georgië). De groep was gevestigd in Kherson, maar haar rol bleef beperkt tot een paar sabotagedaden, waarbij de Krim van drinkwater en elektriciteit werd beroofd terwijl de Tataarse bevolking zich aansloot bij Moskou.

• Volgens de Wall Street Journal hebben zich de afgelopen maand zo’n honderd commando’s van de Oekraïense speciale strijdkrachten in Soedan gestationeerd ter ondersteuning van generaal Abdel Fattah al-Burhan [10]. Deze laatste is naar Libië gereisd om de voormalige moefti El-Sadeq el-Gheryani, een erkend leider van de Moslimbroederschap, te ontmoeten. Hij heeft ook commando’s gestuurd om voor hem te vechten, d.w.z. aan de kant van de Oekraïners. Dankzij deze steun kon generaal al-Burham op 12 maart 2024 Karthoum heroveren op de troepen van zijn rivaal, "generaal" Mohamed Hamdan Dogolo (bekend als "Hemeti").

Al twee decennia lang documenteren we de instrumentalisering van de Islamisten door de Angelsaksische geheime diensten. Er is geen andere overtuigende verklaring voor de aanslagen van 11 september [11], de oorlog tegen Irak en de "Arabische Lentes" [12]. Deze waarheid zal alleen moeilijk te accepteren zijn voor degenen die geloven dat de oorlog in Oekraïne niets anders is dan Russische agressie en dat de Oekraïense "integrale nationalisten" alleen maar voor hun land en in hun land vechten.