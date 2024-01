Les démocrates de la Chambre des représentants ont organisé une apparition surprise de Hunter Biden et de ses avocats, le 10 janvier, lors de la séance de la Commission de Surveillance délibérant de le poursuivre pour outrage au Congrès.

Hunter Biden s’est assis au premier rang fixant d’un regard noir les parlementaires lorsqu’ils ont adopté la motion. Celle-ci doit être adoptée en assemblée générale, la semaine prochaine.

Hunter Biden avait refusé par deux fois de se rendre à une convocation à huis clos pour s’exprimer sur le rôle de son père, Joe Biden, dans ses affaires à l’étranger.

Le lendemain, 11 janvier, Hunter Biden a comparu devant un tribunal fédéral de Los Angeles pour avoir omis de payer ses impôts et déposé de fausses déclarations de revenus pendant quatre ans.

Les charges fiscales – trois crimes et six délits – pourraient lui valoir une peine de prison pouvant aller jusqu’à 17 ans. La date du procès est fixée au 20 juin.

Selon l’acte d’accusation : « Le défendeur a reçu plus de 1,2 million de dollars en soutien financier qui a été utilisé pour payer diverses dépenses personnelles, dont certaines de ses dettes fédérales en matière d’impôt sur le revenu des particuliers pour 2016-2019. Entre 2016 et le 15 octobre 2020, l’accusé a dépensé cet argent en drogues, escortes et petites amies, hôtels de luxe et propriétés de location, voitures exotiques, vêtements et autres objets à caractère personnel, bref, tout sauf acquitter ses impôts ».