De Democraten in het Parlement hebben op 10 januari een verrassingsoptreden van Hunter Biden en zijn advocaten geënsceneerd tijdens de hoorzitting van de Oversight Committee over de vraag of ze zijn minachting voor het Congres in stand moeten houden.

Hunter Biden zat op de eerste rij naar de parlementsleden te staren terwijl ze de motie aannamen. De motie moet volgende week door de Algemene Vergadering worden aangenomen.

Hunter Biden had tot twee keer toe geweigerd om een vergadering met gesloten deuren bij te wonen om te praten over de rol van zijn vader, Joe Biden, in zijn zakelijke transacties in het buitenland.

De volgende dag, 11 januari, verscheen Hunter Biden voor de federale rechtbank in Los Angeles op beschuldiging van het niet betalen van belastingen en het indienen van valse belastingaangiften gedurende vier jaar.

De belastingaanklachten - drie misdrijven en zes overtredingen - kunnen hem tot 17 jaar gevangenisstraf opleveren. De procesdatum is vastgesteld op 20 juni.

Volgens de aanklacht "ontving de beklaagde meer dan 1,2 miljoen dollar aan financiële steun die werd gebruikt om verschillende persoonlijke uitgaven te betalen, waaronder een deel van zijn federale inkomstenbelastingschulden voor 2016-2019. Tussen 2016 en 15 oktober 2020 gaf de verdachte dit geld uit aan drugs, escorts en vriendinnen, luxe hotels en huurhuizen, exotische auto’s, kleding en andere persoonlijke zaken - kortom, alles behalve belasting betalen.