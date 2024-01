En los últimos meses hemos creado una red internacional de informantes para editar y mejorar un boletín semanal dedicado al fin de la hegemonía occidental y la transición a un mundo multipolar.

Resumen del número 70

EDITORIAL

• 0107 Respuesta militar de Irán en los territorios sirios ocupados, Irak y Pakistán

AMÉRICAS

• 0108 Washington afirma que la denuncia contra Israel por genocidio es infundada

• 0109 Cuestionan la legalidad de la nominación del “abogado especial” contra Donald Trump

• 0110 John Kerry se une al equipo de campaña del presidente Joe Biden

• 0111 El presidente de la Cámara de Representantes quiere despedir a los funcionarios que se oponen al apoyo de Estados Unidos a Israel

• 0112 Hunter Biden ante los tribunales

• 0113 Hunter Biden retrocede ante el Congreso

• 0114 La evaluación de los cuadros de Hunter Biden parece vinculada a “favores” de su padre a los compradores

• 0116 El Pentágono “extravió” más de 1 000 millones de dólares en armas

• 0117 Las fanfarronadas del Pentágono

• 0118 La CIA en Gaza

• 0119 Los partidarios del ex senador haitiano Guy Philippe bloquean las principales ciudades de Haití

• 0120 Ecuador despliega 22 000 soldados para restaurar el orden público

• 0121 Asesinado el fiscal ecuatoriano a cargo de la lucha contra los cárteles de la droga

EUROPA

• 0122 Reino Unido no cuenta con lo necesario para la “misión” del Mar Rojo

• 0123 Reino Unido ilegaliza la organización Hizb Ut-Tahrir

• 0124 El Alto Tribunal de Londres confirma el derecho del gobierno británico a reprimir las opiniones disidentes

• 0125 Los amores del nuevo primer ministro de Francia

• 0126 Francia no apoyará la denuncia sudafricana contra Israel por genocidio

• 0127 Confirman inculpación de la transnacional Lafarge por complicidad con el terrorismo

• 0128 El senado francés se pronuncia contra el tratado de libre comercio entre el MERCOSUR y la Unión Europea

• 0129 El ejército de Alemania se prepara para la guerra mundial… y es para este año

• 0130 Los agricultores alemanes bloquean Berlín

• 0131 Políticos de AfD se reúnen con neonazis

• 0132 Polonia restablece sus relaciones con el ejército alemán

• 0133 Levantamiento del bloqueo de la frontera entre Polonia y Ucrania

• 0134 Incorporación parcial de Bulgaria al espacio Schengen

• 0135 El presidente de Ucrania no quiere un alto al fuego

• 0136 El sueño del “plan de paz” ucraniano

• 0137 El grupo de expertos de Yermak-McFaul sobre las sanciones contra Rusia denuncia el suministro de componentes occidentales a la industria militar rusa

• 0138 El presidente Vladimir Putin anuncia que Rusia tomará Odesa

• 0139 El ministerio ruso de Defensa reporta la muerte de unos 60 “mercenarios” franceses en Ucrania

• 0140 Acuerdo estratégico entre Rusia e Irán

ÁFRICA

• 0141 Dificultades para garantizar la seguridad del “corredor Filadelfia”

• 0142 Estados Unidos se plantea el restablecimiento de la monarquía en Libia

• 0143 Estados Unidos quiere que Argelia dé albergue al Hamas

• 0144 Hemedti se reúne con los dirigentes de la IGAD en Kampala

• 0145 Namibia fustiga el apoyo de Alemania a Israel

• 0146 Sudáfrica habla de apartheid en Israel porque lo vivió en carne propia

ASIA

• 0147 El primer ministro de Israel rechaza la acusación de genocidio

• 0148 Israel acusa a Sudáfrica de “hipocresía”

• 0149 Marcha atrás de Netanyahu sobre Gaza

• 0150 El general israelí Benny Gantz no persigue los mismos objetivos que el gabinete de guerra al que pertenece

• 0151 La versión saudita del ataque palestino del 7 de octubre

• 0152 ¿Quién mató a las víctimas israelíes del 7 de octubre?

• 0153 Familias de rehenes israelíes cuestionan la UNRWA

• 0154 El ministro de Defensa de Israel explica su estrategia

• 0155 Reclaman renuncia del jefe de la seguridad israelí

• 0156 El Alto Tribunal de Israel anula los permisos de tenencia de armas otorgados por el ministro de Seguridad

• 0157 ¿Está tratando Israel de enviar los palestinos a África?

• 0158 El presidente palestino afirma que siempre ha estado “presente” en Gaza

• 0159 El primer ministro palestino denuncia que todos se concentren en “el día después”

• 0160 Nuevo altercado en el gabinete de guerra de Israel

• 0161 Exigencias del primer ministro dimitente libanés

• 0162 Cómo ve el Hezbollah los acontecimientos del Mar Rojo

• 0163 Una paz entre Israel y Líbano no romperá la unidad del Eje de la Resistencia

• 0164 Las Brigadas Islámicas El-Ess intervienen en la frontera líbano-israelí

• 0165 Disolución del “Tribunal Especial de la ONU para el Líbano”

• 0166 Siria recupera el control del peregrinaje de los sirios a La Meca

• 0167 Arabia Saudita no quiere involucrarse en una nueva guerra contra Yemen

• 0168 Estados Unidos y Reino Unido prosiguen su guerra contra Yemen

• 0169 Ansar Allah estima que Estados Unidos actúa de manera tribal

• 0170 Qatar plantea que la expulsión de los palestinos de Gaza es una línea roja

• 0171 Ex primer ministro de Qatar opina que no son los árabes sino Israel quien tendrá que pagar la reconstrucción de Gaza

• 0172 El mensaje de Turquía a Israel

• 0173 Para el presidente de Turquía, Estados Unidos y Reino Unido quieren convertir el Mar Rojo en un mar de sangre

• 0174 Investigación judicial contra dos futbolistas israelíes en Turquía

• 0175 Respuesta de Turquía al PKK

• 0176 La visión de Irán sobre los acontecimientos del Mar Rojo

• 0177 El embajador de Irán en la ONU estima que Washington y Tel Aviv se “distribuyen los papeles”

• 0178 Las Maldivas prefieren el comercio con China en lugar del tutelaje indio

• 0179 Nauru ya no reconoce la soberanía de Taiwán

• 0180 Los nuevos misiles norcoreanos sobrepasan las capacidades de Corea del Sur

• 0181 China quiere una conferencia internacional sobre Palestina

MOVIMIENTOS INTERNACIONALES

• 0182 Parlamentarios de todo el mundo reclaman un alto al fuego inmediato en Gaza

• 0183 La próxima pandemia, en el menú del Foro de Davos

ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES

• 0184 Israel impide el acceso de la ayuda a Gaza

• 0185 El Consejo de Seguridad de la ONU se opone, por unanimidad, al traslado forzoso de los palestinos fuera de sus tierras

• 0186 La representante permanente de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad no sabe leer una resolución

• 0187 La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos denuncia los “fracasos” de Israel en el sector humanitario