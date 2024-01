Um zu verstehen, was international vor sich geht, braucht man eine Vielzahl von Quellen. Man kann sich nicht mit den drei großen konformistischen Nachrichtenagenturen AFP, AP und Reuters zufriedengeben. Sie müssen verschiedene Töne hören. Konfrontieren Sie sich mit widersprüchlichen Argumenten.

Zusammenfassung von Nr. 70 :

LEITARTIKEL

• 0107 Iran-Angriffe im besetzten Syrien, Irak und Pakistan

AMERIKA

• 0108 Washington hält Südafrikas Anschuldigungen gegen Israel für haltlos

• 0109 Nominierung des Sonderermittlers gegen Donald Trump wäre nicht legal

• 0110 John Kerry schließt sich Joe Bidens Wahlkampf an

• 0111 Mike Johnson will Beamte entlassen, die sich gegen Joe Bidens Außenpolitik stellen

• 0112 Hunter Biden vor Gericht

• 0113 Hunter Biden macht vor dem Kongress einen Rückzieher

• 0114 Hunter Bidens Gemäldebewertung scheint mit den von seinem Vater gegebenen Vorteilen in Verbindung zu stehen

• 0116 Das Pentagon verlor Waffen im Wert von 1 Milliarde Dollar

• 0117 Die Angeberei des Pentagon

• 0118 Die CIA in Gaza

• 0119 Guy Philippes Anhänger blockieren Port-au-Prince

• 0120 Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung in Ecuador

• 0121 Ermordung des ecuadorianischen Drogenkartellstaatsanwalts

EUROPA

• 0122 Die britische Marine verfügt nicht über die nötigen Mittel, um ihre Aufgaben zu erfüllen

• 0123 Großbritannien verbietet Hizb ut-Tahrir

• 0124 High Court in London bestätigt das Recht der Regierung gegen abweichende Meinungen

• 0125 Liebegeschichten von Gabriel Attal

• 0126 Frankreich wird Südafrika gegen Israel nicht unterstützen

• 0127 Der Kassationsgerichtshof bestätigt die Anklage gegen Lafarge

• 0128 Der französische Senat gegen das Freihandelsabkommen zwischen Mercosur und der Europäischen Union

• 0129 Die Bundeswehr bereitet sich mit Ausweisungen von Staatenlosen aus Lettland auf den Zweiten Weltkrieg vor

• 0130 Bauern blockieren Berlin

• 0131 AfD-Politiker bei Neonazi-Treffen

• 0132 Polen schließt sich wieder der Bundeswehr an

• 0133 Aufhebung der Blockade der ukrainisch-polnischen Grenze

• 0134 Bulgarien tritt dem Schengen-Raum teilweise bei

• 0135 Wolodymyr Selenskyj will keine Waffenruhe

• 0136 Der schöne Traum des ukrainischen Friedensplans

• 0137 Yermak-McFaul-Expertengruppe für russische Sanktionen verurteilt Lieferung westlicher Komponenten an russische Rüstungsindustrie

• 0138 Wladimir Putin kündigt an, dass Russland Odessa einnehmen werde

• 0139 Das russische Verteidigungsministerium behauptet, etwa 60 französische "Söldner" in der Ukraine getötet zu haben

• 0140 Russisch-iranisches strategisches Abkommen

AFRIKA

• 0141 Der Philadelphia-Korridor ist schwer zu sichern

• 0142 US-Pläne zur Wiederherstellung der Monarchie in Libyen

• 0143 Algier von Washington gebeten, der Hamas Unterschlupf zu gewähren

• 0144 Hemeti von der IGAD eingeladen

• 0145 Namibia bedauert deutsche Unterstützung Israels

• 0146 Südafrika spricht über Apartheid in Israel, weil es sie erlebt hat

ASIEN

• 0147 Benjamin Netanjahu bestreitet Völkermord-Vorwurf

• 0148 Israel prangert Südafrikas Heuchelei an

• 0149 Benjamin Netanjahu macht Rückzieher in Bezug auf Gaza

• 0150 Benny Gantz hat nicht die gleichen Ziele wie das Kriegskabinett

• 0151 Die saudische Version des Angriffs vom 7. Oktober

• 0152 Wer tötete die Opfer des 7. Oktober?

• 0153 Israelis geben UNRWA die Schuld

• 0154 Yoav Galland erklärt seine Strategie

• 0155 Shin Bet-Chef soll zurücktreten

• 0156 Oberster Gerichtshof annulliert unrechtmäßig erteilte Waffenlizenzen von Itamar Ben-Gvir

• 0157 Versucht Israel, die Palästinenser nach Afrika zu vertreiben?

• 0158 Mahmoud Abbas erinnert daran, dass er immer in Gaza präsent war

• 0159 Mohammad Schtayyeh prangert Fokussierung auf den "Tag danach" an

• 0160 Neue Konfrontation im Kriegskabinett

• 0161 Die Forderungen von Najib Mikati

• 0162 Die Sicht der Hisbollah über den Konflikt am Roten Meer

• 0163 Israelisch-libanesischer Frieden wird die Einheit der Achse des Widerstands nicht brechen

• 0164 Die Islamischen Brigaden El-Ess intervenieren an der libanesisch-israelischen Grenze

• 0165 Auflösung des Sondertribunals der Vereinten Nationen für Libanon

• 0166 Damaskus übernimmt wieder die Kontrolle über die syrische Pilgerfahrt nach Mekka

• 0167 Saudi-Arabien will nicht wieder in einen Jemen-Krieg zurück

• 0168 Die Angelsachsen setzen ihren Krieg im Jemen fort

• 0169 Laut Ansar Allah handeln die USA in einer Stammesweise

• 0170 Für Katar ist die Vertreibung der Palästinenser eine rote Linie

• 0171 Für Hamad bin Jassem al-Thani ist es nicht Sache der Araber, sondern Israels, für den Wiederaufbau des Gazastreifens zu bezahlen, und es liegt an den Palästinensern, ihn zu managen

• 0172 Botschaft der Türkiye an Israel

• 0173 Für Recep Tayyip Erdoğan wollen die Angelsachsen das Rote Meer in ein Meer aus Blut verwandeln

• 0174 Aufschrei gegen zwei israelische Fußballer

• 0175 Türkiye reagiert auf PKK

• 0176 Irans Sicht auf die Kämpfe im Roten Meer

• 0177 Laut Irans Botschafter bei den Vereinten Nationen: Washington und Tel Aviv teilen sich die Rollen

• 0178 Malediven ziehen chinesischen Handel der indischen Vorherrschaft vor

• 0179 Nauru erkennt Taiwan nicht mehr an

• 0180 Südkorea von neuen nordkoreanischen Raketen überholt

• 0181 China ruft zu internationaler Palästina-Konferenz auf

INTERNATIONALE BEWEGUNGEN

• 0182 Petition von Parlamentariern aus aller Welt für einen sofortigen Waffenstillstand in Gaza

• 0183 Die nächste Pandemie auf der Agenda des Davos Forums

ZWISCHENSTAATLICHE ORGANISATIONEN

• 0184 Israel verhindert UN-Hilfe in Gaza

• 0185 Sicherheitsrat lehnt Zwangsaussiedlung der Palästinenser einstimmig ab

• 0186 US-Vertreterin im Sicherheitsrat weiß nicht, wie sie eine Resolution lesen soll

• 0187 Hochkommissar für Menschenrechte prangert Israels humanitäres Versagen an