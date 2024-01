Pour comprendre ce qui se passe à l’international, vous avez besoin de sources variées. Vous ne pouvez pas vous contenter des trois grandes agences de presse conformistes AFP, AP et Reuters. Vous devez entendre des sons différents. Confronter des arguments contradictoires.

Au sommaire du numéro 70 :

ÉDITORIAL

• 0107 L’Iran attaque en Syrie occupée, en Iraq et au Pakistan

AMÉRIQUES

• 0108 Selon Washington l’accusation de l’Afrique du Sud contre Israël est sans fondement

• 0109 La nomination de l’avocat spécial contre Donald Trump ne serait pas valide

• 0110 John Kerry va rejoindre la campagne de Joe Biden

• 0111 Mike Johnson souhaite licencier les fonctionnaires qui s’opposent à la politique étrangère de Joe Biden

• 0112 Hunter Biden devant la Justice

• 0113 Hunter Biden fait marche arrière face au Congrès

• 0114 L’évaluation des peintures de Hunter Biden semble liée aux avantages distribués par son père

• 0116 Le Pentagone a perdu pour 1 milliard de dollars d’armement

• 0117 Les fanfaronnades du Pentagone

• 0118 La CIA à Gaza

• 0119 Les partisans de Guy Philippe bloquent Port-au-Prince

• 0120 L’ordre public est rétabli au Guatemala

• 0121 Assassinat du procureur équatorien chargé des cartels de la drogue

EUROPE

• 0122 La Marine britannique n’a pas les moyens de ses missions

• 0123 Le Royaume-Uni interdit le Hizb Ut-Tahrir

• 0124 La Haute Cour de Londres confirme le droit du gouvernement contre les opinions dissidentes

• 0125 Les amours de Gabriel Attal

• 0126 La France ne soutiendra pas l’Afrique du Sud contre Israël

• 0127 La Cour de cassation valide l’inculpation de Lafarge

• 0128 Le Sénat français contre le traité de libre-échange MercoSur-Union européenne

• 0129 La Bundeswehr se prépare à la Guerre mondiale sur fond d’expulsion des apatrides de Lettonie

• 0130 Les agriculteurs bloquent Berlin

• 0131 Participation de politiciens de l’AfD à une réunion néo-nazie

• 0132 La Pologne renoue avec l’armée allemande

• 0133 Levée du blocage de la frontière ukraino-polonaise

• 0134 La Bulgarie entre partiellement dans l’espace Schengen

• 0135 Volodymyr Zelensky ne souhaite pas de cessez-le-feu

• 0136 Le beau rêve du plan de paix ukrainien

• 0137 Le Groupe d’experts de Yermak-McFaul sur les sanctions russes dénonce la livraison de composantes occidentales à l’industrie d’armement russe

• 0138 Vladimir Poutine annonce que la Russie prendra Odessa

• 0139 Le ministère russe de la Défense assure avoir tué une soixantaine de « mercenaires » français en Ukraine

• 0140 Accord stratégique russo-iranien

AFRIQUE

• 0141 Difficile sécurisation du corridor de Philadelphie

• 0142 Les États-Unis envisagent de rétablir la monarchie en Libye

• 0143 Alger sollicité par Washington pour abriter le Hamas

• 0144 Hemeti invité de l’IGAD

• 0145 La Namibie recadre le soutien allemand à Israël

• 0146 L’Afrique du Sud parle d’apartheid en Israël parce qu’elle l’a vécu

ASIE

• 0147 Benjamin Netanyahu récuse l’accusation de génocide

• 0148 Israël dénonce l’hypocrisie de l’Afrique du Sud

• 0149 Benjamin Netanyahu fait marche arrière à propos de Gaza

• 0150 Benny Gantz n’a pas les mêmes objectifs que le cabinet de guerre

• 0151 La version saoudienne de l’attaque du 7 octobre

• 0152 Qui a tué les victimes du 7 octobre ?

• 0153 Des Israéliens mettent en cause l’UNRWA

• 0154 Yoav Galland explique sa stratégie

• 0155 Le directeur du Shin Bet devrait démissionner

• 0156 La Haute Cour annule les permis de port d’armes abusivement octroyés par Itamar Ben-Gvir

• 0157 Israël essaie-t-il de déplacer les Palestiniens en Afrique ?

• 0158 Mahmoud Abbas rappelle avoir toujours été présent à Gaza

• 0159 Mohammad Chtayyeh dénonce le focus sur le « jour d’après »

• 0160 Nouvel affrontement au sein du cabinet de guerre

• 0161 Les exigences de Najib Mikati

• 0162 La vision du Hezbollah sur le conflit en mer Rouge

• 0163 Une paix israélo-libanaise ne rompra pas l’unité de l’Axe de la résistance

• 0164 Les Brigades islamiques El-Ess interviennent à la frontière libano-israéliennes

• 0165 Dissolution du Tribunal spécial des Nations unies pour le Liban

• 0166 Damas reprend le contrôle du pèlerinage des Syriens à La Mecque

• 0167 L’Arabie saoudite ne veut pas se lancer à nouveau dans une guerre au Yémen

• 0168 Les Anglo-Saxons poursuivent leur guerre au Yémen

• 0169 Selon Ansar Allah, les États-Unis agissent de manière tribale

• 0170 Pour le Qatar, l’expulsion des Palestiniens est une ligne rouge

• 0171 Pour Hamad Bin Jassem at-Thani, ce n’est pas aux Arabes, mais à Israël de payer la reconstruction de Gaza et c’est aux Palestiniens de le gérer

• 0172 Le message de la Türkiye à Israël

• 0173 Pour Recep Tayyip Erdoğan, les Anglo-Saxons veulent transformer la mer Rouge en une mer de sang

• 0174 Levée de boucliers contre deux footballers israéliens

• 0175 La Türkiye réplique au PKK

• 0176 Le regard iranien sur les combats en mer Rouge

• 0177 Selon l’ambassadeur iranien aux Nations unies, Washington et Tel-Aviv se partagent les rôles

• 0178 Les Maldives choisissent le commerce chinois plutôt que la suzeraineté indienne

• 0179 Nauru ne reconnaît plus Taïwan

• 0180 La Corée du Sud, dépassée par les nouveaux missiles nord-coréens

• 0181 La Chine souhaite une conférence internationale sur la Palestine

MOUVEMENTS INTERNATIONAUX

• 0182 Pétition de parlementaires du monde entier pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza

• 0183 La prochaine pandémie au menu du Forum de Davos

ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

• 0184 Israël empêche les secours des Nations unies à Gaza

• 0185 Le Conseil de Sécurité s’oppose unanimement au transfert forcé des Palestiniens en dehors de leurs terres

• 0186 La représentante US au Conseil de Sécurité ne sait pas lire une résolution

• 0187 Le haut-commissaire aux Droits de l’homme dénonce les échecs d’Israël en matière humanitaire