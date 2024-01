De oude wereld is al dood, terwijl een nieuwe wereld vorm krijgt. Om te begrijpen wat er internationaal gebeurt, heb je verschillende bronnen nodig. Je kunt geen genoegen nemen met de drie grote, conformistische persbureaus AFP, AP en Reuters. Je moet verschillende bronnen hebben en tegenstrijdige argumenten in overweging nemen.

Om je hierbij te helpen publiceren we wekelijks een bulletin, Voltaire, actualité internationale, waarin de feiten en argumenten van verschillende partijen worden samengevat.

Inhoud van deze week :

EDITORIAAL

• 0107 Iran voert aanvallen uit in bezet Syrië, Irak en Pakistan

AMERIKA’S

• 0108 Volgens Washington is de beschuldiging van Zuid-Afrika tegen Israël ongegrond

• 0109 De benoeming van de speciale raadsman tegen Donald Trump zou niet geldig zijn

• 0110 John Kerry sluit zich aan bij de campagne van Joe Biden

• 0111 Mike Johnson wil ambtenaren ontslaan die tegen Joe Biden’s buitenlands beleid zijn

• 0112 Hunter Biden moet voor de rechter verschijnen

• 0113 Hunter Biden trekt zich terug tegenover het Congres

• 0114 De evaluatie van Hunter Biden’s schilderijen lijkt verband te houden met de voordelen die zijn vader uitdeelde

• 0116 Het Pentagon is voor 1 miljard dollar aan wapens kwijtgeraakt

• 0118 De CIA in Gaza

• 0119 Guy Philippe aanhangers blokkeren Port-au-Prince

• 0120 Openbare orde hersteld in Ecuador

• 0121 Moord op aanklager drugskartel Ecuador

EUROPA

• 0122 De Britse marine heeft niet de middelen om haar missies uit te voeren

• 0123 VK verbiedt Hizb Ut-Tahrir

• 0124 Hooggerechtshof in Londen bevestigt het recht van de regering op afwijkende meningen

• 0125 De liefdesaffaire van Gabriel Attal

• 0126 Frankrijk zal Zuid-Afrika niet steunen tegen Israël

• 0127 Hof van Cassatie bevestigt aanklacht Lafarge

• 0128 Franse Senaat verzet zich tegen vrijhandelsovereenkomst Mercosur-Europese Unie

• 0129 De Bundeswehr bereidt zich voor op de Tweede Wereldoorlog tegen de achtergrond van de verdrijving van staatlozen uit Letland

• 0130 Boeren blokkeren Berlijn

• 0131 AfD-politici wonen neonazi-bijeenkomst bij

• 0132 Polen zoekt opnieuw contact met het Duitse leger

• 0133 Oekraïens-Poolse grensblokkade opgeheven

• 0134 Bulgarije treedt gedeeltelijk toe tot het Schengengebied

• 0135 Volodymyr Zelensky wil geen staakt-het-vuren

• 0136 De mooie droom van het Oekraïense vredesplan

• 0137 De Yermak-McFaul groep van deskundigen over Russische sancties hekelt de levering van westerse onderdelen aan de Russische wapenindustrie

• 0138 Vladimir Poetin kondigt aan dat Rusland Odessa zal innemen

• 0139 Het Russische ministerie van Defensie beweert ongeveer zestig Franse "huurlingen" in Oekraïne te hebben gedood

• 0140 Russisch-Iraanse strategische overeenkomst

AFRIKA

• 0141 Moeilijkheden bij de beveiliging van de Philadelphia-corridor

• 0142 De Verenigde Staten willen de monarchie in Libië herstellen

• 0143 Washington vraagt Algiers om Hamas onderdak te bieden

• 0144 Hemeti uitgenodigd voor IGAD

• 0145 Namibië herziet Duitse steun voor Israël

• 0146 Zuid-Afrika spreekt over apartheid in Israël omdat het die heeft meegemaakt

AZIË

• 0147 Benjamin Netanyahu ontkent beschuldigingen van genocide

• 0148 Israël hekelt Zuid-Afrika’s hypocrisie

• 0149 Benjamin Netanyahu krabbelt terug inzake Gaza

• 0150 Benny Gantz heeft niet dezelfde doelstellingen als het oorlogskabinet

• 0151 De Saoedische versie van de aanslag op 7 oktober

• 0152 Wie doodde de slachtoffers op 7 oktober?

• 0153 Israëli’s stellen UNRWA in vraag

• 0154 Yoav Galland legt zijn strategie uit

• 0155 De directeur van de Shin Bet moet aftreden

• 0156 Het Hooggerechtshof annuleert de wapenvergunningen die ten onrechte zijn verleend door Itamar Ben-Gvir

• 0157 Probeert Israël de Palestijnen naar Afrika te verdrijven?

• 0158 Mahmoud Abbas herhaalt dat hij altijd aanwezig is geweest in Gaza

• 0159 Mohammad Chtayyeh hekelt de focus op de "day after".

• 0160 Nieuwe confrontatie binnen het oorlogskabinet

• 0161 Najib Mikati’s eisen

• 0162 De visie van Hezbollah op het Rode Zeeconflict

• 0163 Een Israëlisch-Libanese vrede zal de eenheid van de As van Verzet niet verbreken

• 0164 De El-Ess Islamitische Brigades grijpen in aan de Libanees-Israëlische grens

• 0165 Ontbinding van het Speciale Tribunaal van de Verenigde Naties voor Libanon

• 0166 Damascus herovert controle over de Syrische bedevaart naar Mekka

• 0167 Saoedi-Arabië wil geen nieuwe oorlog in Jemen

• 0168 De Angelsaksen zetten hun oorlog in Jemen voort

• 0169 Volgens Ansar Allah handelen de Verenigde Staten op tribale wijze

• 0170 Voor Qatar is de verdrijving van Palestijnen een ’rode lijn’.

• 0171 Voor Hamad Bin Jassem at-Thani is het niet aan de Arabieren maar aan Israël om te betalen voor de wederopbouw van Gaza en is het aan de Palestijnen om het te beheren.

• 0172 Boodschap van Türkije aan Israël

• 0173 Volgens Recep Tayyip Erdoğan willen de Angelsaksen de Rode Zee in een zee van bloed veranderen

• 0174 Verontwaardiging over twee Israëlische voetballers

• 0175 Turkije slaat terug op de PKK

• 0176 Irans visie op de gevechten aan de Rode Zee

• 0177 Washington en Tel Aviv spelen gedeelde rol, zegt Irans VN-ambassadeur

• 0178 De Malediven verkiezen Chinese handel boven Indiase onderhorigheid

• 0179 Nauru erkent Taiwan niet meer

• 0180 Zuid-Korea overrompeld door nieuwe Noord-Koreaanse raketten

• 0181 China wil internationale conferentie over Palestina

INTERNATIONALE BEWEGINGEN

• 0182 Parlementariërs uit de hele wereld eisen onmiddellijk staakt-het-vuren in Gaza

• 0183 De volgende pandemie op het menu van het Davos Forum

INTERGOUVERNEMENTELE ORGANISATIES

• 0184 Israël verhindert VN-hulp aan Gaza

• 0185 Veiligheidsraad verzet zich unaniem tegen gedwongen verplaatsing van Palestijnen van hun land

• 0186 De vertegenwoordiger van de VS in de Veiligheidsraad kan geen resolutie lezen

• 0187 Hoge Commissaris voor de Mensenrechten hekelt het humanitaire falen van Israël