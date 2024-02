Het thema onafhankelijkheid van Igbo is terug in Nigeria. Het was de aanleiding voor de "Nigeriaanse burgeroorlog" of "Biafraanse oorlog" (1967-70). Deze keer echter houdt de separatistische leider, Nnamdi Kanu, vol dat de Igbo’s een verloren stam van Israël zijn.

Nnamdi Kanu is de eigenaar van Radio Biafra. Hij is uitgeroepen tot leider van het Inheemse Volk van Biafra (IPOB). Als voormalig makelaar in Londen heeft hij de dubbele Britse en Nigeriaanse nationaliteit. In 2015 sprak hij het Wereld Igbo Congres (WIC) toe in Los Angeles. Hij riep op tot een gewapende opstand tegen Nigeria. Bij zijn terugkeer werd hij gearresteerd door het Department of State Services (DSS) en vervolgens op borgtocht vrijgelaten. In 2018 vluchtte hij naar Israël [1].

In 2021 werd hij opnieuw gearresteerd, waarschijnlijk in Kenia, en uitgeleverd aan Nigeria. Zijn langlopende proces op beschuldiging van terrorisme is nog steeds aan de gang.

Sinds 2021 werkt hij voor het Amerikaanse lobbybedrijf Mercury LLC. Hierdoor kon hij Mike Pompeo, voormalig directeur van de CIA, ontmoeten. Jetblack Corp is belast met het promoten van het verhaal van de verloren stam van Israël en het verkrijgen van steun onder evangelische christenen en in Washington.

In zijn afwezigheid werd de Nigeriaans-Finse atleet Simon Ekpa uitgeroepen tot premier van de niet-erkende regering van Biafra. Deze is gelieerd aan de Unification Church (bekend als de "Moon-sekte"), die hem in 2023 de titel "Ambassadeur voor de Vrede" toekende.

Tijdens de Nigeriaanse burgeroorlog werd Biafra gesteund door Frankrijk. Jacques Foccart, hoofd van de geheime dienst van president Charles De Gaulle, wilde de oprichting van de Nigeriaanse staat voorkomen, die hij te machtig vond in vergelijking met zijn Franstalige buren.

Tegelijkertijd raakten Israël, Zuid-Afrika en Rhodesië betrokken bij de oorlog, ook aan de kant van Biafra.

Volgens documenten die het Staatsarchief van Israël in 2023 onthulde, steunde de Hebreeuwse staat zijn bedrijven die sinds de onafhankelijkheid in Nigeria aanwezig waren. Daarmee koos het de kant van de Biafraanse onafhankelijkheidsstrijders. Op verzoek van Félix Houphouet-Boigny, president van Ivoorkust, voorzag Israël de Biafranen van wapens uit Tanzania en financierde hun vertegenwoordiging in Parijs [2]. De hele operatie was het geesteskind van de revisionistisch zionistische ambassadeur Ram Nirgad, die later naam zou maken bij de Argentijnse dictatuur van generaal Jorge Rafael Videla.