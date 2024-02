Die Unabhängigkeit der Igbo ist wieder zurück in Nigeria. Er war der Auslöser für den "nigrischen Bürgerkrieg" oder "Biafra-Krieg" (1967-70). Nur dieses Mal versichert der Separatistenführer Nnamdi Kanu, dass die Igbos ein verlorener Stamm Israels seien.

Nnamdi Kanu ist der Besitzer von Radio Biafra. Er wurde zum Führer der Indigenen Völker von Biafra (IPOB) ausgerufen. Als ehemaliger Immobilienmakler in London besitzt er die nigerianisch-britische Doppelstaatsbürgerschaft. 2015 sprach er auf dem World Igbo Congress (WIC) in Los Angeles. Er ruft zu einem bewaffneten Aufstand gegen Nigeria auf. Nach seiner Rückkehr wurde er vom Department of State Services (DSS) verhaftet und später gegen Kaution freigelassen. 2018 floh er nach Israel [1]..

2021 wurde er erneut verhaftet, vermutlich in Kenia, und nach Nigeria ausgeliefert. Sein Prozess wegen Terrorismusvorwürfen ist noch nicht abgeschlossen.

Seit 2021 beschäftigt er die US-amerikanische Lobbying-Firma Mercury LLC. So lernte er Mike Pompeo kennen, den ehemaligen Direktor der CIA. Jetblack Corp hat die Aufgabe, das Narrativ des verlorenen Stammes Israels zu verbreiten und Unterstützung unter evangelikalen Christen und Washington zu gewinnen.

In seiner Abwesenheit wurde der nigrisch-finnische Leichtathlet Simon Ekpa zum Premierminister der nicht anerkannten Regierung von Biafra proklamiert. Letzterer ist mit der Vereinigungskirche (bekannt als "Mondsekte") verbunden, die ihm 2023 den Titel "Botschafter für den Frieden" verliehen hat.

☞ Während des nigerianischen Bürgerkriegs wurde Biafra von Frankreich unterstützt. Jacques Foccart, Chef des Geheimdienstes von Präsident Charles De Gaulle, wollte die Gründung des nigerianischen Staates verhindern, den er im Vergleich zu seinen französischsprachigen Nachbarn für zu mächtig hielt.

Zur gleichen Zeit wurden Israel, Südafrika und Rhodesien in diesen Krieg verwickelt, auch auf der Seite Biafras.

Laut Dokumenten, die von den Archiven des Staates Israel enthüllt wurden, hat der jüdische Staat im Jahr 2023 seine in Nigeria tätigen Unternehmen seit der Unabhängigkeit unterstützt. Damit stellte er sich auf die Seite der biafranischen Separatisten. Auf Ersuchen von Félix Houphouet-Boigny, dem Präsidenten von Côte d’Ivoire, lieferte Israel tansanische Waffen an Biafra und finanzierte seine Vertretung in Paris [2]. Die ganze Operation wurde von dem revisionistischen zionistischen Botschafter Ram Nirgad erdacht, der sich später durch die argentinische Diktatur von General Jorge Rafael Videla hervortat.