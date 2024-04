De verwachte Iraanse vergelding was 72 uur van tevoren breed aangekondigd en zelfs afgestemd, volgens de Financial Times, uit angst voor stijgende olieprijzen.

Larry Johnson, een voormalige CIA-agent, wees erop dat ondanks het vasthouden van het Westen aan het falen van Iran - het gezang van de Westerse " lakeien ", wiens multimedia grotendeels wordt gecontroleerd door de " Israël-lobby " - Iran deed wat het van plan was te doen in Israël door een opmerkelijk geavanceerde capaciteit met wendbare kernkoppen te demonstreren [1].

Israëls populairste krant, Yediot Aharonot, bekritiseerde Israëls strategisch falen, terwijl de Washington Times het "falen van afschrikking" door de regering Biden aan de kaak stelde bij het voorkomen van een conflict tussen Iran en Israël [2].

Hayman Tamir, directeur van de Israëlische denktank Institute for National Security Studies (INSS), zei dat Iran in staat is om Israël schade toe te brengen zonder dat de Verenigde Staten een tegenaanval uitvoeren - iets wat premier Netanyahu heel graag had gewild [3].

Ilya Tsukanov van Sputnik - een mediakanaal uit Rusland, samen met China een van de twee grootmachten als het gaat om hypersonische raketten - meldt dat Iraanse multimedia het gebruik van ondetecteerbare hypersonische raketten bevestigen.

De Iraanse zender PressTV heeft met videobewijs aangetoond dat alle gebruikte hypersonische raketten erin geslaagd zijn hun doel te bereiken: de zeer belangrijke Nevatim luchtmachtbasis, waar de F-35 gestationeerd is, en Ramon, heel dicht bij de clandestiene Dimona kerncentrale [4].

PressTV beweert dat Iran één van de weinige landen is die de technologie heeft om hypersonische raketten te produceren die met ongeëvenaarde snelheid kunnen vliegen en hun doelen met grote nauwkeurigheid kunnen raken .

[5]

Andere Iraanse bronnen beweren dat haar hypersonische raketten (Fattah 2) een geheime militaire basis van de Mossad hebben geraakt op de Syrische Golan Hoogvlakte, een deel van Syrië dat geannexeerd is door Israël - naar verluidt kostte dit het leven aan 44 (sic) spionnen - en dat ze zelfs een Mossad-gebouw in Tel Aviv hebben geraakt.

Naast de propagandaoorlog die in het Westen wordt gedomineerd door de "Israël-lobby", die de prestatie van Israël prijst, geholpen door de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en zelfs Jordanië, vanwege het neerschieten van 99% (sic) van de reeks drones/kruisraketten/ballistische raketten van Iran, heeft voormalig inlichtingenofficier van de Amerikaanse marine Scott Ritter - die naam maakte met het ontkrachten van Baby Bush’ onzin dat Saddam Hoesseins massavernietigingswapens nooit zouden hebben bestaan - verklaard dat "Iran de afschrikking heeft hersteld", (van het Latijnse deterrere, afschrikken door terreur) om Israël en de Verenigde Staten op afstand te houden, ook al dacht Israël dat het een aanval op Iran kon lanceren zonder de gevolgen te hoeven dragen. Dit is nu gebeurd, ook al heeft Iran bewust geen buitensporig dodelijke aanval op Israël uitgevoerd [6]. Het was een boodschap van afschrikking, geen aanval!.

De beroemde Russische militaire analist Andrey Martyanov [7] legde uit dat Israël een papieren tijger was tegenover de immense strategische triomf van Iran, dat nu de belangrijkste leider is van de moslimwereld, met 1,8 miljard wereldburgers. Ik zou dit echter willen nuanceren door te zeggen dat Iran geen kernbommen heeft, alhoewel dat verzinsel voortdurend wordt herhaald door Israël, dat zelf meer dan 300 clandestiene kernbommen in Dimona heeft (volgens voormalig president Carter).

Op 14 april werd het Midden-Oosten wakker met een nieuwe geopolitieke balans waarin Iran ten tonele verscheen met zijn negen hypersonische raketten, die het geheim heeft gehouden, terwijl het zijn technologisch geavanceerde arsenaal nog niet echt inzet heeft.

Iran houdt zijn werkelijke economische wapen achter de hand: het sluiten van de Straat van Hormuz, wat een wereldwijde crisis zou uitlokken met de onstuitbare stijging van de olieprijzen.

Terwijl Israël zich vastbijt in zijn mantra van "oog om oog en tand om tand", vreest kolonel Douglas McGregor dat premier Netanyahu zijn kernbommen tegen Iran zal inzetten [8].