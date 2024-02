Los imperialistas estadounidenses se oponen a la continuación, en Rafah, de la masacre que se transmite en tiempo real en todas las redes sociales. Los sionistas revisionistas se oponen a toda interrupción de su operación militar antes de que los palestinos se vean forzados a huir.

Uno de los bandos tendrá que ceder ante el otro.

Traducción de la entrevista realizada en francés

Le Courrier des stratèges: Volvemos con Thierry.

¿La entrevista anterior tuvo éxito en tu pod “11 de Septiembre”?

Thierry Meyssan: Sí.

LCdS: ¿Tuviste repercusiones?

TM: Me encontré con gente que la había visto.

LCdS: ¿Y qué te dijeron?

TM: Que estaban asombrados por toda esa historia, que en realidad no sabían nada de todo aquello.

LCdS: Yo tengo mucha gente que me dijo que sí, Thierry, que sí tenías 44 años cuando sucedió el 11 de septiembre. En la entrevista dejaste en duda si tenías 24 años el 11 de septiembre. Pero sí, tenías 44 años.

TM: No.

LCdS: Sí. Estabas muy perturbado… ahora puedes decirlo... Je je.

TM: ...

LCdS: Hablemos de Gaza.

¿Existe o no una hambruna en Gaza? Porque lo principal es la vida de la gente… ¿Hay hambruna en Gaza?

TM: Mientras hablamos, está comenzando la hambruna porque en el norte de Gaza ya no hay alimentos. El Programa Mundial de Alimentos cesó sus entregas ayer [el martes 20 de febrero] porque uno de sus convoyes fue atacado por la multitud, por personas ya atenazadas por el hambre, y uno de sus choferes murió en el incidente. Así que ya no llevarán alimentos al norte de Gaza.

Todavía queda un poco de alimentos en el sur de Gaza, pero en el norte ya no hay.

Se puede aguantar sin comer hasta 3 días, pero no mucho más. A partir 3 días uno se queda imposibilitado de moverse…

LCdS: En el plano, digamos, tristemente anecdótico se anunció que la UNRWA, o sea la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en el Medio Oriente, ¿se anunció que había cesado sus actividades?

TM: Es que ya no tiene suficiente dinero porque 17 Estados y la Unión Europea le cortaron el envío de fondos…

LCdS: La acusan de haber participado en el 7 de octubre…

TM: Sí, acusan a una docena de empleados de los 33 000 empleados de la UNRWA… ¡una docena! de supuestamente haber participado en el ataque del 7 de octubre. Digo “supuestamente” porque por el momento no se han publicado pruebas. Y por eso le cortaron el financiamiento.

Hay que entender que para Israel eso es una manera de no cumplir que la orden de la Corte Internacional de Justicia. “Si ya no hay una agencia para los refugiados palestinos, nosotros lo sentimos mucho, quisiéramos hacer algo pero ya no hay nadie para eso”, pueden decir los israelíes.

Al mismo tiempo, se está comenzando a montar un campamento de refugiados en el Sinaí, en Egipto, donde se están haciendo trabajos de movimiento de tierra y se están instalando barreras para cerrar ese espacio, trabajos que deberían estar terminados el viernes próximo [23 de febrero]. Es un trabajo realizado día y noche.

Pero el viernes no habrá instalaciones sanitarias ni tiendas para la gente. Habrá sólo un espacio cerrado.

LCdS: Entonces, ¿hablamos de Rafah?

Para quienes no tienen el mapa en mente, la franja de Gaza es un espacio que normalmente se cruza en 2 horas, en automóvil. En el norte está Gaza [la ciudad]], en el sur está Khan Yunis, y en el extremo, adyacente a la frontera egipcia está Rafah, que es la ciudad fronteriza. Según los israelíes hay un activismo muy fuerte alrededor de Rafah.

Los israelíes hablan de atacar Rafah, los estadounidenses les dicen que no lo hagan. Es visible que los egipcios saben que alga va a suceder.

Explícanos lo que está en juego alrededor de Rafah.

TM: En la actual situación, si hay un ataque contra Rafah seguramente habrá decenas de miles de muertos.

El gobierno de Estados Unidos, que está en periodo electoral, no puede asumir esa masacre… hasta ahora asumió sin embargo la masacre de 29 000 personas. Pero ahora, ya es demasiado.

Así que el Departamento de Estado ha pedido moderación y que no haya una operación muy violenta contra Rafah.

Pero, sucedió algo inesperado. Cuando el Departamento de Estado pidió moderación… no pidió parar, sólo moderación… es diferente… los supremacistas judíos organizaron un congreso en Jerusalén sobre el tema “La Victoria de Israel”. Y el objetivo de ese congreso era mostrar que iban a colonizar Gaza nuevamente, a instalar población judía en Gaza, y que la población palestina de Gaza tendría que irse de ese territorio.

Eso es el inicio de un enfrentamiento entre Israel y Washington.

Hubo una gran sorpresa. En ese congreso intervino un rabino que había sido condenado –no en el extranjero sino en Israel– a cadena perpetua por haber asesinado árabes. Fue condenado en los años 1980, pero luego fue liberado discretamente y ahora apareció en ese congreso para decir “es el momento”.

Fue la demostración de una voluntad de matar, verdaderamente, no de hacer masacres al azar, mientras tratan de cazar al Hamas sino de verdaderamente de matar árabes.

Doce ministros [israelíes] estaban presentes en ese congreso, entre ellos Benyamin Netanyahu. Y en su alocución ese señor [el rabino] recordó que en los años 1980 él había reconstituido el Grupo Stern, incluso con un ex miembro del Grupo Stern…

LCdS: Recuerdo que el Grupo Stern era un grupo terrorista [judío] que fue creado en la estela del Irgún, de Jabotinsky, un grupo que perpetró actos de terrorismo en los años 1940.

TM: Claramente, son fascistas judíos, porque no había nazis judíos pero había fascistas judíos. Y esos fascistas judíos arremetieron, durante la Segunda Guerra Mundial, contra las autoridades británicas, y también después de la Guerra Mundial.

Fueron ellos los que mataron al ministro británico de Colonias, los que volaron la sede de las autoridades británicas en Palestina y fueron ellos los que asesinaron al conde Folke Bernadotte, el enviado especial de la ONU, encargado de establecer las fronteras del Estado palestino.

Por consiguiente, proclamarse sucesor del Grupo Stern quiere decir que esa gente, que fueron capaces de arremeter contra las autoridades británicas en los años 1940, pueden arremeter hoy contra la autoridad de Estados Unidos, si Estados Unidos vuelve a exigir moderación.

Hay que entender que eso es un incremento del enfrentamiento entre los supremacistas judíos y Washington.

Washington respondió instantáneamente haciendo firmar por el presidente Biden un decreto que sanciona a algunos de esos supremacistas judíos y que, sobre todo, prohíbe recoger fondos para ellos así como transferirles fondos. Eso es aplicable para todos los bancos de Estados Unidos y los bancos que tienen intereses en Estados Unidos, o sea en todo el mundo occidental.

Ahora ustedes han podido ver a todos los dirigentes occidentales haciendo, uno por uno, declaraciones contra esos supremacistas judíos.

Estamos en un punto del enfrentamiento en que el gobierno israelí anuncia que va a iniciar el ataque contra Rafah al principio del ramadán –el 10 de marzo.

Entonces, ¿quién dice la última palabra? ¿Los supremacista judíos o Estados Unidos? Eso lo sabremos el 10 de marzo.

Y en el seno del gobierno de guerra israelí, los que se oponen a esa masacre intervinieron diciendo… por ejemplo, el general Benny Gantz dice que si los rehenes son liberados antes no habría ataque, pero que si hubiese un ataque debemos tomar medidas para evitar matar civiles.

Pero sabemos que el podrá tratar de tomar esas medidas, pero si el estado mayor no quiere eso no va a funcionar.

Sudáfrica se dirigió nuevamente a la Corte Internacional de Justicia para que esta emitiera una orden adicional sobre el asunto de Rafah. Y la Corte Internacional ha dicho: “Sí, agregamos a nuestra orden anterior que hay que tener cuidado con la población civil en Rafah.”

Claro, eso es lo mínimo que la Corte podía hacer. La Corte, en realidad, sigue alineándose junto al Departamento de Estado de Estados Unidos. No dice otra cosa que el Departamento de Estado.

Hay que tener en cuenta también que en el gobierno mismo de Estados Unidos soplan vientos en direcciones opuestas. Mientras que la Casa Blanca dice que no debe haber una masacre en Rafah, el Pentágono prepara grandes envíos de bombas al ejército de Israel… bombas guiadas, etc.

O sea, todos se miran frente a frente y cada cual trata de garantizarse apoyos.

LCdS: ¿Qué está en juego, estratégicamente hablando, en Gaza? ¿Será que los israelíes quieren atacar Rafah porque consideran que allí está el núcleo del Hamas en este momento?

TM: No se sabe dónde está el núcleo central del Hamas. La prensa árabe… por ejemplo, al-Madhajalah, una revista que se publica en Londres, explica que los dirigentes del Hamas huyeron por un túnel hacia Egipto. Eso es imposible de verificar.

LCdS: Pero, en tu opinión, ¿hoy el Hamas está debilitado? ¿O sus fuerzas se han reunido en Rafah, que por el momento no ha sido bombardeada?

TM: Yo no tengo ninguna posibilidad de verificar el estado de las fuerzas en Gaza. Todas las comunicaciones están interrumpidas. Las que pueden establecerse están siendo escuchadas por las autoridades israelíes, así que nadie va a hablar libremente. No es posible saberlo desde afuera.

Lo que puede verse es que el Hamas sigue resistiendo. Cuando las tropas israelíes entran en Gaza, si son tropas aguerridas no tienen miedo. Pero si son los movilizados de última hora… bueno, les han distribuido pañales… Eso quiere decir que para algunos es aterrador meterse allí.

Los israelíes dicen que tienen bastante pocas bajas… han dicho más o menos 600 bajas. Pero eso parece un poco exagerado.

LCdS: Entonces, en tu opinión será alrededor del 10 de marzo cuando sabremos si, sí o no, hay un ataque contra Rafah.

TM: Sí.

LCdS: Para entender la correlación de fuerzas, hay una pugna entre Biden y Netanyahu...

TM: Sí. Durante este periodo Benyamin Netanyahu trata de movilizar al máximo en Estados Unidos mientras que Joe Biden trata de movilizar no sólo en Estados Unidos sino también en todo el Medio Oriente.

Y en este momento parece haber un consenso. Todos los Estados árabes, Turquía e Irán, todos están conscientes de que hoy el problema no es Israel. El problema es Benyamin Netanyahu. Así que desde hace varios días ya no hay ataques contra tropas de Estados Unidos en el Medio Oriente. Sólo queda el foco en el Mar Rojo. Pero ya no hay cohetes contra las bases de Estados Unidos.

Eso es que los iraníes han ido a ver a todos sus aliados para decirles: “Mantengan la calma. Esta vez hay que ayudar a Estados Unidos en contra de Netanyahu.”

¿Qué puede significar “ayudar a Estados Unidos en contra de Netanyahu”? Eso no lo sé.

En Israel ha habido manifestaciones reclamando elecciones anticipadas. Quizás sea esa la vía pero no lo sé.

LCdS: En la práctica, sobre el sur de Líbano, se habla mucho de negociaciones secretas entre Líbano e Israel. ¿Seguiría teniendo Israel intenciones de atacar el sur del Líbano?

TM: Israel siempre tiene la intención de atacar, multiplica las operaciones, a las que el Hezbollah no responde.

El Hezbollah hizo una gran operación hace unos días contra una base israelí, pero no reclamó la autoría porque utilizó un tipo particular de armas…

LCdS: La famosa base de Safet…

TM: Eso es. Y es una base muy importante para la inteligencia israelí. El Hezbollah conocía no sólo el emplazamiento sino la configuración de la base y utilizó armas muy sofisticadas que no había utilizado hasta ahora y que, en virtud de un acuerdo tácito de 2006, no debía utilizar. Entonces, no se sabe si lo hizo el Hezbollah. Pero si fue el Hezbollah es normal que no haya reclamado la autoría.

Lo que podemos ver es que Israel se da cuenta de que hoy Irán conversa con Estados Unidos. No se habían hablado desde hace años pero, probablemente a través de intermediarios, no directamente, pero conversan.

Israel siente que una eventual alianza entre Estados Unidos e Irán pondría en peligro el poderío israelí. Así que, hace 2 o 3 días, Israel realizó una operación contra la población iraní. Eso nunca había sucedido. Hicieron estallar dos gasoductos internos… en Irán todo funciona con gas porque en Irán hay gas por todos lados, si escarbas un poco la tierra sale una llama. Por eso la luz eléctrica funciona con gas, se cocina con gas, la calefacción es con gas, todo funciona con gas… y desde hace 2 días no hay calefacción en las casas.

LCdS: ¿En ninguna casa?

TM: Seguramente hay miles de personas sin calefacción ni luz eléctrica. No tienen cómo cocinar. Es un violento ataque contra el Estado iraní. Por supuesto, nadie reclama la autoría pero todo el mondo sabe que son ellos [los israelíes].

LCdS: Por ahora, Irán no responde.

TM: Irán no responde ¡pero cuando responda nadie podrá asombrarse! Si eso sucediera aquí, en Francia, el Estado que lo hiciera tendría necesariamente una respuesta.

LCdS: Eso sería en la Francia de antes…

Tu diagnóstico. ¿Explosión regional o no? Porque se ve que la estrategia de Israel consiste en decir: “Cueste lo que cueste aplicaremos una limpieza étnica en Gaza.”

TM: Por el momento, no me considero en condiciones de decir quién es el más fuerte entre Washington y Tel Aviv. No lo sé. Lo veremos en los próximos días.

LCdS: Eso plantea la interrogante sobre la fisionomía del grupo de presión proisraelí en Estados Unidos y sobre su influencia. Yo veo que hay divisiones dentro de ese grupo de presión, o sea que el AIPAC [American Israel Public Affairs Committee], que es habitualmente la locomotora de los intereses israelíes en Estados Unidos, vi que el AIPAC era más bien poco entusiasta sobre la cuestión del conflicto, yo diría que desbordado por su propia derecha. ¿Sabemos hoy algo más sobre la manera como Israel despliega su influencia en Estados Unidos?

TM: Yo no sé. Ha habido un cambio en las personalidades judías que ponen en primer plano de la escena en Estados Unidos, ya no son las mismas personas. Así que, de la misma manera que tú señalas que el AIPAC baja el tono… bueno, hay otros que alzan el tono.

Pero es muy difícil en Estados Unidos apoyar esa masacre. Es absolutamente inconcebible.

Aquí, en Francia, no muestran esas imágenes en la televisión, aunque todo el mundo las tiene en sus teléfonos móviles. Aquí hay una fracturación de la sociedad. Está la gente que ha visto lo que está sucediendo en Gaza y que lo consideran horrible, y están también los que no han visto esas imágenes porque miran sólo France2 y TF1. Esa gente no entiende la intensidad y la envergadura de esa masacre.

LCdS: ¿Y en Estados Unidos?

TM: En Estados Unidos la gente mira eso en sus teléfonos, hay canales que muestran las imágenes.

LCdS: Para Biden, en periodo electoral, porque se ve que hay una fuerte rivalidad… ¿Para Biden, el hecho de que haya una masacre en Rafah sería perjudicial, sería una amenaza para su reelección?

TM: Seguramente… seguramente. Ya hubo una oleada de renuncias en la alta administración, de peticiones de altos funcionarios contra el apoyo de Estados Unidos a Israel en esa masacre.

La gente, cuando ve las noticias sabe bien que lo que está haciendo el ejército israelí no tiene nada que ver con lo que dice estar haciendo… una respuesta al ataque del 7 de octubre. Lo que está haciendo el ejército israelí es otra cosa.

Es sorprendente decir esto pero en Estados Unidos la gente está hoy mejor informada que en Europa.

LCdS: ¿Cuál es la posición de Trump sobre ese conflicto israelo-palestino? ¿Puede su posible reelección beneficiar a Netanyahu?

TM: Donald Trump era, según dicen, muy amigo de Benyamin Netanyahu. Pero, desde el 8 o el 9 de octubre, Trump dijo que había que expulsar a Netanyahu, dijo que el problema era él [Netanyahu]. Lo dijo el 8 o el 9. En aquel momento trataron de calmarlo, pero [Trump] lo dijo y lo repitió. Parece que Netanyahu envió entonces todos sus enlaces en Estados Unidos a negociar con Donald Trump, pero no pienso que haya logrado hacerlo cambiar de opinión. En todo caso, no por ahora.

LCdS: Si Donald Trump llegara al poder, ¿qué haría concretamente en relación con el conflicto israelo-palestino?

TM: No tengo idea de lo que haría porque para él la dificultad estaría en deshacerse de los supremacista judíos sin perder Israel. Así que eso depende de los contactos que tiene. Seguramente se dirigiría a Yair Lapid y a Benny Gantz, pero para la izquierda israelí establecer una alianza con Donald Trump, presentado como alguien que viene de una derecha extrema, es algo difícil de concebir. Aunque yo pienso que eso es lo que funcionaría.

LCdS: Bueno, quedamos a la espera. Nos vemos otra vez en 15 días. Cruzamos los dedos por los niños palestinos, que viven como mártires.

TM: Absolutamente.

LCdS: Entonces, hablaremos nuevamente al principio del ramadán.

TM: En ese momento podremos estar felices de ver que toda esta situación por fin ha terminado o será una catástrofe realmente terrible.

Le Courrier des stratèges: Hasta pronto, Thierry.

Thierry Meyssan: Hasta muy pronto.