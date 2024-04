El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, tuvo que destituir al secretario general del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional, Oleksiy Danilov, quien podría convertirse ahora en embajador en Noruega.

Como jefe del Consejo de Defensa y Seguridad de Ucrania, Oleksiy Danilov, exigió constantemente que la Unión Europea donara a Kiev todo su armamento pesado, como contribución a la lucha contra Rusia. Según, Oleksiy Danilov, los rusos son «menos humanos» que las demás personas porque son «asiáticos». La semana pasada Danilov provocó un gravísimo incidente diplomático cuando China anunció que no participaría en la conferencia de paz que se planea en Suiza si Rusia no está entre los países invitados. Al conocer la advertencia china, Oleksiy Danilov no encontró nada mejor que hacer un juego de palabras obsceno a partir del nombre del enviado especial chino Li Hui [1].

Luego del anuncio de su destitución, Oleksiy Danilov agradeció al presidente Zelenski los años que pasó a la cabeza del Consejo de Defensa y Seguridad de Ucrania y declaró: «El monstruo ruso será destruido. Esa criatura fantástica morirá y perecerá (sic) en las tinieblas de la Historia. Lo hará un guerrero ucraniano, tras el cual se encuentran nuestra historia, nuestro destino y nuestra misión: ‘ser una espada en la oscuridad; guardianes sobre la muralla; un escudo que protege el reino de los pueblos’.» (Citación de un texto del fundador del nacionalismo integrista ucraniano, Dimitro Dontsov).

• El presidente Zelenski designó a su adjunto, Oleksandr Litvinenko, para reemplazar a Oleksiy Danilov como jefe del Consejo de Defensa y Seguridad. Al igual que Danilov, Oleksandr Litvinenko es un nacionalista integrista y se ha desempeñado como director del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos y como director de la inteligencia exterior ucraniana (S-RU). Desde 2009, Oleksandr Litvinenko ha venido desarrollando una teoría según la cual la Federación Rusa estaría tratando de restaurar el antiguo Imperio Ruso. Partiendo de esa premisa, Oleksandr Litvinenko afirma que el presidente ruso Vladimir Putin se ha embarcado en una Guerra Mundial contra Occidente. Durante los últimos meses, Oleksandr Litvinenko ha denunciado un supuesto plan del Kremlin, plan que él llama “Maidan-3”, para derrocar al presidente ucraniano Zelenski.

• Según la edición del 22 de marzo del Financial Times, Washington habría solicitado al Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) y a la inteligencia militar ucraniana (GUR) que se abstengan de atacar las infraestructuras energéticas rusas.

En medio de su campaña electoral para obtener un segundo mandato presidencial, el presidente estadounidense Joe Biden teme un nuevo aumento de los precios del petróleo en el mercado internacional.

• Desde Moscú, la portavoz del ministerio de Exteriores de la Federación Rusa, María Zajarova, declaró que Francia ha desplegado espías en el Cáucaso y agregó que París «ha hecho de todo» para que fracasen los acuerdos de paz entre Armenia y Azerbaiyán.