Zusammenfassung von Nr. 87 :

LEITARTIKEL

• 1215 Die Generalversammlung der Vereinten Nationen fordert mit überwältigender Mehrheit die Vollmitgliedschaft Palästinas in der Organisation

AMERIKA

• 1216 Antony Blinken sah keinen glaubwürdigen israelischen Plan, um die Sicherheit der Bewohner des Gazastreifens zu gewährleisten

• 1217 Washingtons Vorschläge, die IDF von der ethnischen Säuberung Palästinas auf den Kampf gegen den mit dem Widerstand verbündeten Hamas-Zweig umzuorientieren

• 1218 AIPAC fordert Wiederaufnahme der Waffenlieferungen an Israel

• 1219 Die US-Streitkräfte sind nicht in der Lage, Kriege hoher Intensität zu führen

• 1220 China hat sich nicht in die Präsidentschaftswahlen 2020 eingemischt

• 1221 Clarence Thomas und Samuel Alito prangern den Werteverlust in den Vereinigten Staaten an

• 1222 Die Wahl von José Raul Mulino könnte von Washington begünstigt worden sein

EUROPA

• 1223 Das Vereinigte Königreich beteiligte sich an der Folter und Mord "Operation Omega" in Afghanistan

• 1224 David Cameron will britische Waffenlieferungen an Israel nicht unterbrechen

• 1225 Frankreich im Prozess der Lateinamerikanisierung

• 1226 Die Kanaken fordern ihre Unabhängigkeit

• 1227 Deutsches Gericht beurteilt AfD-Überwachung als legitim

• 1228 Attentat auf Robert Fico

• 1229 Estland plant nicht, Truppen in die Ukraine zu entsenden

• 1230 Josep Borrell verteidigt UNRWA

• 1231 Josep Borell verurteilt einen möglichen israelischen Angriff auf die Zivilbevölkerung von Rafah

• 1232 Josep Borrell kommentiert die Abstimmung der UN-Generalversammlung über die Mitgliedschaft Palästinas

• 1233 Europäischer Rat gibt Finanzhilfe für die Ukraine vor Ablauf Selenskyjs Amtszeit frei

• 1234 Europäischer Rat ergreift einseitige Zwangsmaßnahmen gegen Iran

• 1235 Seltsame "Demokratie" des Europäischen Parlaments

• 1236 Aleksandar Vučić wünscht einen Schritt in Richtung Ukraine zu machen

• 1237 Washington droht Tiflis

• 1238 CIA gegen Soros’ Männer in Armenien und Georgien

• 1239 Wolodymyr Selenskyj versucht am 22. Mai, sich der Strafverfolgung zu entziehen, indem er die Ukraine aus bestimmten Artikeln der Europäischen Menschenrechtskonvention herausnimmt

• 1240 "Integrale Nationalisten" nehmen Antony Blinkens Rockkonzert übel

• 1241 Die russische Armee nähert sich Charkiw

• 1242 Andrej Bielaussow, neuer russischer Verteidigungsminister

AFRIKA

• 1243 Israel hat gegen das Camp-David-Abkommen verstoßen

• 1244 Yoweri Museveni gründet eine Dynastie

• 1245 Laurent Gbagbo erklärt sich bereit, bei den Präsidentschaftswahlen 2025 zu kandidieren

• 1246 Ali Bongo erstattet Anzeige gegen seinen Nachfolger

ASIEN

• 1247 Ratingagenturen stufen Israel herab

• 1248 Israelische Regierung über Gaza und den "Tag danach" gespalten

• 1249 Israelische Gesellschaft spaltet sich über die Wehrpflicht der Haredi

• 1250 Itamar Ben-Gvir macht humanitäre Hilfe für die Zivilbevölkerung von Gaza von der Rückkehr israelischer Geiseln und Kriegsgefangener abhängig

• 1251 Israel-2024 Preise fordern Benjamin Netanjahu auf, den weißen Rassisten nicht nachzugeben

• 1252 Laut The Times bereitete die Hamas in der Türkiye die Errichtung eines Stützpunktes vor, um israelische Führer und Persönlichkeiten zu ermorden

• 1253 Hassan Nasrallah empfängt eine Hamas-Delegation

• 1254 Erste Rückführung von Syrern aus dem Libanon

• 1255 Versuch, einen Staatsstreich in Jordanien vorzubereiten

• 1256 Der Irak erhöht seine Ölreserven

• 1257 Die Vereinigten Arabischen Emirate werden Israel nicht helfen, seine Verbrechen in Palästina zu begehen

• 1258 Russland prangert die Illegalität des angelsächsischen Krieges gegen Ansar Allah an

• 1259 Scheich Meshaal al-Ahmad al-Sabah löst das neue kuwaitische Parlament auf

• 1260 Recep Tayyip Erdoğan verwandelt den Heiligen Erlöser in Chora in eine Moschee

• 1261 Türkiye pflegt verwundete palästinensische Widerstandskämpfer

• 1262 Iranische Ärzte hatten die Wirksamkeit von Ivermectin gegen Covid-19 nachgewiesen

• 1263 Arvind Kejriwal, für die Dauer seines Wahlkampfes freigelassen

• 1264 US-Krieg gegen China in Myanmar

• 1265 Das britische nationale Sicherheitsgesetz ist strenger als das von Hongkong

• 1266 Japan reagiert auf US-Propaganda

• 1267 Erstes gerichtliches Geständnis im der japanischen Geheimfonds-Affäre