O General Mattis desmente que a Síria tenha usado armas químicas

O General Jim Mattis, Secretário da Defesa, declarou não ter provas de que a Síria tenha usado armas químicas inclusive, tanto em 2013, como em 2017, quando a Casa Branca ordenou o bombardeio de retaliação à base aérea de Sheyrat.

No entanto, a 23 de Janeiro, ou seja, duas semanas antes desta declaração, o Secretário de Estado, Rex Tillerson, participava em Paris na Parceria Internacional contra a Impunidade de utilização de Armas Químicas, acusando o Presidente al-Assad de ter feito uso delas várias vezes.

“Mattis Admits There Was No Evidence Assad Used Poison Gas on His People” («Mattis Admite Que Não Há Provas Que Assad Usou Gás Contra o Seu Povo»-ndT), Ian Wilkie, Newsweek, February 8, 2018.