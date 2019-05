Entretien d’Emmanuel Macron avec Youssef Ier Absi

Le président de la République Emmanuel Macron a reçu, dimanche 12 mai à l’Elysée, Sa Béatitude Youssef Ier Absi, Patriarche d’Antioche des melkites. Le Patriarche Absi effectue sa première visite en France en tant que chef de l’Eglise melkite, à l’invitation de l’Oeuvre d’Orient.

L’entretien a notamment porté sur la situation au Proche-Orient. Le président de la République a rappelé les liens anciens qui unissent la France aux Eglises d’Orient. Il a souligné la volonté de la France de mobiliser la communauté internationale pour la préservation du pluralisme et la promotion de politiques inclusives au Proche et Moyen-Orient, et la protection contre les violences ethniques et religieuses. Une conférence internationale aura lieu sur ce thème à l’automne à Paris.

L’Eglise grecque-catholique-melkite est l’une des principales Eglises orientales, établie principalement en Syrie et au Liban, mais aussi dans le reste du Proche-Orient et dans la diaspora, notamment en France. Elle est historiquement proche de la France, de notre culture et de la francophonie. Le président de la République a encouragé la coopération éducative et les efforts menés pour l’enseignement du français, notamment dans le réseau éducatif des communautés chrétiennes. La France est très attachée à la promotion du plurilinguisme au Moyen-Orient./.