L’agence de presse RIA-Novosti publie des photographies extraites du compte Facebook d’Alexis Drion ; une des victimes du bombardement russe de Khirkov/Kharkov, du 17 janvier.

Le ministère russe des Affaires étrangères ne cesse de clamer que le bâtiment visée par la frappe russe abritait des « mercenaires étrangers », principalement français. Au contraire, le ministère français des Affaires étrangères nie avec autant de vigueur de la présence de « mercenaires » français participant à ce conflit.

On comprend que la Russie tente de prouver la participation de soldats français en mission en Ukraine, ce qui constituerait un acte de guerre.

Après avoir publié une liste de 13 noms de victimes du bombardement du 17 janvier, l’agence a cherché et trouvé sur Facebook un compte <https://www.facebook.com/alexis.drion.5> ouvert en décembre 2011. Bien que peu fourni, il laisse apparaître le jeune homme dès 2013 en tenue militaire. Il est alors âgé de 27 ans. Diverses photos semblent le lier à la Légion étrangère. En définitive, on le retrouve en Ukraine avec des insignes de la France et de l’OUN, la milice des « nationalistes intégraux ».