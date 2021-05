Cette théorie ne ressort pas de l’histoire [ 3 ]. Elle mélange l’esclavage et le racisme (par exemple, les Amérindiens réduisaient leurs ennemis en esclavage, il n’en étaient pas racistes pour autant). Elle fait abstraction des esclaves blancs (parmi les premiers esclaves d’Amérique du Nord, il y avait des Anglais condamnés par la Justice). Elle méprise l’émancipation des colons face à l’Angleterre. Enfin ce ne sont pas les États-uniens, mais les Portugais qui ont apporté l’esclavage chez les colons et en ont fait commerce. En outre cette théorie est américano-centrée et ignore l’esclavage des noirs et leur castration systématique par les Arabes durant un millénaire.

Aux États-Unis l’esclavagisme et le racisme ont surtout été défendus par les Démocrates contre les Républicains. Les programmes du Parti démocrate de 1840, 1844, 1848, 1852 et de 1856 affirment que l’abolitionnisme diminue le bonheur du peuple et met en danger la stabilité et la permanence de l’Union. Le programme de 1856 déclare que les États membres de l’Union peuvent ou non pratiquer l’esclavage domestique et l’inscrire dans leur constitution. Le programme de 1860 décrit les efforts des États abolitionnistes qui refusaient d’arrêter les esclaves en fuite comme subversifs et révolutionnaires. Le 14ème amendement qui octroie la pleine citoyenneté aux esclaves affranchis a été adopté en 1868 par 94 % des parlementaires du Parti républicain et 0 % des parlementaires du Parti démocrate. Le 15ème amendement qui octroie le droit de vote aux esclaves affranchis a été adopté en 1870 par 100 % des parlementaires du Parti républicain et 0 % des parlementaires du Parti démocrate En 1902, le Parti démocrate a fait voter en Virginie une loi supprimant le droit de vote de plus de 90 % des Afro-Américains. Le président Woodrow Wilson a institué la ségrégation raciale des employés fédéraux et a rendu obligatoire la présence d’une photo sur chaque demande d’emploi. La Convention nationale du Parti démocrate en 1924, au Madison Square Garden de New York, fut appelé le « Klan-Bake » en raison de l’influence du Ku Klux Klan dans le parti.

Ainsi, à la fin de la Première Guerre mondiale, la France occupa militairement la région houillère de la Ruhr. Parmi les troupes se trouvèrent durant deux ans des africains du Sénégal et de Madagascar. Rapidement un mouvement de protestation se développa en Allemagne, au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Canada pour dénoncer l’ignominie des Français qui plaçaient 20 000 noirs pour dominer les blancs allemands et violer leurs femmes. Ce mouvement raciste fut dirigé par la principale figure antiraciste du début du siècle, E. D. Morel [ 1 ], et rassembla la totalité des organisations féministes internationales lors de grandes manifestations [ 2 ].

Bien que ces races soient distinctes, il est possible de les accoupler et de donner naissance à des enfants. Cependant ceux-ci seront stériles comme les mulets issus d’un âne et d’une jument. C’est pourquoi les statistiques de l’État fédéral comptent des blancs, des noirs etc, mais pas de métis.

[1] E.D. Morel dénonça le traitement cruel des Congolais par le roi des Belges, Léopol II.

[2] “Black Horror on the Rhine” : Idealism, Pacifism, and Racism in Feminism and the Left in the Aftermath of the First World War, Peter Campbell, Histoire sociale/Social history, Volume 47, Number 94, Juin/June 2014. DOI : https://doi.org/10.1353/his.2014.0034.

[3] The New York Times’ 1619 Project : A racialist falsification of American and world history, Niles Niemuth & Tom Mackaman & David North, World Socialist Web Site (2020). 1620 : A Critical Response to the 1619 Project, Peter W. Wood, Encounter Books (2020).

[4] L’historiographie démocrate considère que le président Jackson est responsable du génocide des indiens Cherokees sur « la piste des larmes ». Manifestement ce n’est pas ainsi que pense le Cherokee Kevin Stitt.