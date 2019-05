UE: o novo Alto Representante para a PESD

As negociações vão no bom caminho para designar o novo Alto Representante da UE para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança.

Este posto, cujas actividades são estritamente enquadradas pelos Estados Unidos via Alemanha, é agora detido pela italiana Federica Mogherini. Ela tinha sido escolhida por causa do seu conhecimento das organizações jiadistas.

O seu sucessor deverá ser o holandês Frans Timmermans, o qual, no Conselho de Segurança das Nações Unidas, acusou a Rússia de ter abatido o voo MH17 sobre a Ucrânia. Ele era o Primeiro vice-presidente da Comissão Europeia encarregado pelas Relações inter-institucionais e pelo Estado de Direito.

No entanto, no caso em que o actual Primeiro-Ministro dos Países Baixos, Mark Rutte, seja nomeado Presidente do Conselho Europeu em substituição do polaco (polonês-br) Donald Tusk, um segundo holandês não poderia ser Alto Representante para a PESD. Neste caso, o posto recairia no espanhol Josep Borell (foto). Este último, actual Ministro dos Negócios Estrangeiros, foi Presidente do Parlamento Europeu.