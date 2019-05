UE: il nuovo alto rappresentante per la PESD

Procedono spediti i negoziati per designare il nuovo Alto rappresentante dell’Unione Europea per gli Esteri e la Politica di Sicurezza Questo posto, le cui attività sono strettamente controllate dagli Stati Uniti tramite la Germania, è attualmente occupato dall’italiana Federica Mogherini, scelta per la sua conoscenza delle organizzazioni jihadiste.

Il successore dovrebbe essere l’olandese Frans Timmermans, che al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite aveva accusato la Russia di aver abbattuto il volo MH17 nello spazio aereo dell’Ucraina. Timmermans è primo vicepresidente della Commissione Europea, nonché commissario europeo per le Relazioni Interistituzionali e lo Stato di Diritto.

Qualora l’attuale primo ministro olandese Mark Rutte fosse nominato presidente del Consiglio Europeo in sostituzione del polacco Donald Tusk, il posto di Alto rappresentante per la PESD non potrebbe essere occupato da un altro olandese. In tal caso succederebbe a Mogherini lo spagnolo Josep Borell (foto), attuale ministro degli Esteri ed ex presidente del parlamento europeo.