Tribunal Internacional para o Daesh: acima de tudo, não revelar os factos

Uma dezena de países enviaram altos funcionários a Estocolmo para uma reunião, em 3 de Junho de 2019. Sob a presidência do Ministro sueco do Interior, Mikael Damberg (foto), avaliaram a possibilidade de criar um tribunal internacional para julgar os crimes do Daesh (E.I.).

Desde há várias semanas que a França, os Países Baixos e o Reino Unido manifestam o seu interesse numa fórmula inspirada pelo Tribunal Especial para o Ruanda.

Foram levantados inúmeros problemas :

Oportunidade: Julgar unicamente os crimes do Daesh(EI) seria validar os outros crimes cometidos no Levante.

Viabilidade: A criação de um tal tribunal internacional pressupõe o acordo do Iraque e da Síria. Ora, a Constituição iraquiana interdita-o e a Síria ---que muitos participantes não reconhecem--- considera-se capaz de julgar os crimes cometidos no seu território, e age por si mesma a propósito.

Custo: Um tribunal internacional custaria, no mínimo, várias centenas de milhões de dólares. A titulo de exemplo, o Iraque reclama US $ 2 mil milhões (bilhões-br) de dólares à comunidade internacional para julgar os jiadistas que detém.

Limitação de Jurisdição: Pelo menos 17 estados —dos quais vários participavam na reunião— armaram o Daesh, enquanto outros permitiram que ele cometesse crimes (como o genocídio de curdos Yazidis) quando o seu exército estava presente nos locais.

De acordo com um participante nesta reunião, os Estados que nela participavam pretendem prolongar as consultas prévias e jamais chegar a qualquer conclusão.

As inenarráveis dificuldades são já visíveis a propósito do repatriamento de crianças dos jiadistas europeus. A Suécia e a Noruega chegaram a um acordo com o Rojava, Estado curdo que não reconhecem. Enquanto outros dois Estados tratam directamente, e em segredo, com Damasco que eles, no entanto, acusam publicamente de todo o tipo de crimes. Todos os outros Estados abandonaram as crianças dos seus nacionais.