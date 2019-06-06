شبكة فولتير

المحكمة الدولية لمقاضاة داعش: لاتكشفوا خصوصاً عن الحقائق

شبكة فولتير
+

بعثت نحو عشر دول بمسؤولين كبار إلى ستوكهولم لحضور اجتماع في 3 حزيران-يونيو 2019. وقاموا، تحت رئاسة وزير الداخلية السويدي ميكائيل دامبرغ (الصورة)، بتقييم إمكانية إنشاء محكمة دولية لمحاكمة جرائم داعش.

وقد أعربت كل من فرنسا وهولندا والمملكة المتحدة، منذ عدة أسابيع عن اهتمامهم بصيغة مستوحاة من المحكمة الخاصة لرواندا.

لكنها واجهت العديد من المشكلات:
- الفرصة: إن الحكم على جرائم داعش لوحدها، من الممكن أن يشمل الجرائم الأخرى المرتكبة في المشرق.
- الإمكانية: إن إنشاء مثل هذه المحكمة الدولية يفترض مسبقاً موافقة كل من العراق وسوريا. ومع ذلك، يحظر الدستور العراقي ذلك وسوريا - التي لا يعترف بها الكثير من المشاركين - تعتبر نفسها قادرة على الحكم على الجرائم المرتكبة على أراضيها – وهي تقوم بذلك بنفسها. التكلفة: قد تصل تكاليف المحكمة الدولية إلى عدة مئات من ملايين الدولارات على الأقل. على سبيل المثال، يطلب العراق ملياري دولار من المجتمع الدولي لمحاكمة الجهاديين الذين بحوزته.
- حدود الصلاحيات : قامت 17 دولة على الأقل – منها دول مشاركة في الاجتماع - بتسليح داعش، بينما سمحت لها دول أخرى بارتكاب جرائم (مثل الإبادة الجماعية للأكراد الإيزيديين) أثناء وجود جيشهم هناك.

وفقاً لأحد المشاركين في هذا الاجتماع، تنوي الدول المشاركة في هذا الاجتماع إطالة المشاورات مسبقاً لجعلها لاتفضي إلى شيء.

الصعوبات التي لا يمكن قبولها ظاهرة والتي تتجلى في إعادة أطفال الجهاديين الأوروبيين إلى أوطانهم. لقد توصلت السويد والنرويج إلى اتفاق مع روجافا، (كردستان سوريا) الدولة الكردية التي لاتعترفان بها، في الوقت الذي تتعامل فيهدولتان أخريان بشكل مباشر وسري مع دمشق، على الرغم من أنهما تتهمانها جهاراً بجميع أنواع الجرائم. لقد تخلت جميع الدول الأخرى عن أطفال رعاياها.

ترجمة
سعيد هلال الشريفي

شبكة فولتير

فولتير: النسخة العربية

المقالة مرخص لها بموجب المشاع الإبداعي

يمكنكم إعادة نشر مقالات شبكة فولتير شرط ذكر المصدر وعدم التعديل فيها أو استخدامها لتحقيق الربح التجاري (رخصة CC BY-NC-ND).

مصادر : “المحكمة الدولية لمقاضاة داعش: لاتكشفوا خصوصاً عن الحقائق”, ترجمة سعيد هلال الشريفي, شبكة فولتير , 6 حزيران (يونيو) 2019, www.voltairenet.org/article206691.html

Soutenir le Réseau Voltaire

Vous utilisez ce site où vous trouvez des analyses de qualité qui vous aident à vous forger votre compréhension du monde. Ce site ne peut exister sans votre soutien financier.
Aidez-nous par un don.

كيف تشارك في شبكة فولتير؟

إن جميع القيمين على الشبكة هم من المتطوعين.
-  المترجمون المحترفون: . يمكنك المشاركة عبر ترجمة المقالات

نحن جميعا كذابون
نحن جميعا كذابون
بقلم تييري ميسان
البرلمان الاوروبي
البرلمان الاوروبي
بقلم تييري ميسان
لا حرب ضد إيران
لا حرب ضد إيران
بقلم تييري ميسان