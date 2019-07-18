شبكة فولتير

إعادة إدخال سوريا في مجموعة إغمونت

شبكة فولتير
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عقدت مجموعة إغمونت Egmont جلستها العامة السادسة والعشرين في الفترة من 1 إلى 5 تموز- يوليو 2019 في لاهاي. وقد شاركت الجمهورية العربية السورية فيها لأول مرة منذ تسع سنوات.

تم إنشاء مجموعة إغمونت Egmont في عام 1995 في بروكسل، بمبادرة من وزارة الخزانة الأمريكية. فهي تجمع بين 164 وحدة استخبارات مالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تم انتخاب الهولندية هيني فيربيك كوسترز والأرجنتيني ماريانو فيديريسي رئيسين مشاركين لمدة عام واحد.

وحث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 28 مارس 2019، بموجب القرار 2462 جميع الدول الأعضاء على متابعة أهداف مجموعة إيغمونت.

ترجمة
سعيد هلال الشريفي

شبكة فولتير

فولتير: النسخة العربية

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مصادر : “إعادة إدخال سوريا في مجموعة إغمونت”, ترجمة سعيد هلال الشريفي, شبكة فولتير , 18 تموز (يوليو) 2019, www.voltairenet.org/article207050.html

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