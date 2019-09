Los últimos acontecimientos políticos registrados en Turquía son importantes para Grecia, ‎principalmente aquellos en los que está implicado el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, ‎dado su carácter excesivo y su agenda islamista y neootomana, que supone la aplicación de una ‎política resueltamente revisionista hacia Chipre y Grecia. ‎

Si afirmamos esto es porque, aunque ya hemos subrayado antes en numerosos artículos que ‎el Estado elabora la política exterior de Turquía con las entidades estatales interesadas –‎el ministerio de Exteriores y las fuerzas armadas– lo cierto es que se han registrado cambios en ‎ese sentido. Por primera vez en la historia de la Turquía moderna, los objetivos de la política ‎exterior turca están siendo definidos personalmente por el presidente Erdogan junto a ‎sus consejeros y a su formación política, el AKP (Partido de la Justicia y el Desarrollo), ‎sin participación de los dos entidades estatales antes mencionadas. ‎

El 15 de julio de 2016, militares vinculados a los kemalistas y los gulenistas trataron de derrocar ‎al presidente Erdogan, sin éxito. Una de las razones que ha llevado a Erdogan a acercarse ‎a Rusia es que estaba personalmente convencido –y sigue estándolo– de que Estados Unidos ‎fomentó aquel intento de golpe de Estado. Existen además rumores de que Rusia posiblemente ‎proporcionó a Erdogan informaciones cruciales que determinaron el fracaso de los golpistas. ‎

Después del fracaso de los golpistas, Erdogan fue acaparando poco a poco el control de todos ‎los poderes, situación que incluso institucionalizó haciendo pasar el país de un régimen político ‎de democracia semiparlamentaria y semipresidencial, a partes iguales, a un régimen ‎exclusivamente presidencial, en junio de 2018. ‎

Durante la purga que realizó en su entorno próximo y el proceso al cabo del cual concentró en ‎sus manos todos los poderes, Erdogan se deshizo de su colaborador cercano y mentor en materia ‎de estrategia nacional y de política exterior, Ahmet Davutoglu, quien había sido consecutivamente ‎su ministro de Exteriores y finalmente su primer ministro. ‎

Pero Erdogan “apartó” políticamente a Davutoglu luego de la publicación –el 1º de ‎mayo de 2016– de un artículo proveniente del blog Pelikandosyasi. En ese artículo se acusaba ‎al entonces primer ministro Davutoglu de tratar de marginalizar al presidente Erdogan y de ‎querer arrebatarle el poder después de haber negociado con Estados Unidos, con el predicador ‎islamista Fethullah Gulen y con el Reino Unido. Poco despues, el 22 de mayo de 2016, Davutoglu ‎fue obligado a dimitir. ‎

Por diferentes razones, pero siempre con la intención de lograr el control total del poder, Recep ‎Tayyip Erdogan también apartó de su entorno al ex presidente de la República, Abdullah Gul, ‎miembro del reducido núcleo de fundadores del AKP, así como a Alí Babacan, arquitecto de la ‎política económica de los gobiernos del AKP y del «milagro económico» turco. ‎

Erdogan apartó también a otras personas pero vamos a concentrarnos en estos tres personajes ‎porque acaban de tomar la iniciativa de crear un nuevo partido político. A ellos se unieron otros ‎dirigentes del AKP que ya no ocultan su incomodidad, tanto por la política de Erdogan como por la ‎concentración excesiva del poder y del dinero en manos del presidente turco y su familia. ‎

La formación del nuevo partido debe tener lugar en las próximas semanas o meses. ‎No es posible ser más precisos al respecto porque Erdogan dispone al parecer de “expedientes” ‎sobre sus tres rivales y aparentemente se prepara para desatar una campaña de difamación de ‎la que nadie sabe adónde puede conducir. ‎

En todo caso, Erdogan podría… declarar que dispone de suficientes «revelaciones contra los ‎apóstatas». ‎

Sin embargo, fue el ex primer ministro Ahmet Davutoglu el primero en lanzar una “bomba” durante un ‎discurso pronunciado la semana pasada en la provincia de Sakarya. Alli declaró, entre ‎otras cosas: ‎

«Las amenazas no me afectan. Si se abre el expediente de nuestra lucha contra el terrorismo, ‎algunos no podrán mirar la gente a la cara. Quienes hoy nos critican ni siquiera podrán circular ‎libremente en público. ¿Por qué? Invito a ustedes a que hagan memoria (…)‎

Más tarde, cuando se escriba la historia de la República Turca, el periodo del 7 de junio al 1º de ‎noviembre será descrito como uno de los más críticos».‎