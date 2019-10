Communiqué du Ministère russe des Affaires étrangères concernant l’interpellation d’une députée de la Douma aux États-Unis

Inga Ioumacheva

Nous protestons résolument contre les actions des autorités américaines envers Inga Ioumacheva, députée de la Douma d’État de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie, qui a été interpellée et interrogée hier par des agents du FBI à l’aéroport de New York. Il s’agit d’une nouvelle action hostile contre la Russie et ses représentants, qui vise à aggraver davantage le climat des relations russo-américaines.

Cela pose la question suivante : soit les autorités américaines ne veulent pas normaliser les relations malgré leurs déclarations, soit elles sont incapables de contrôler les actions de leurs services secrets. Inga Ioumacheva, coordinatrice du groupe parlementaire de la Douma pour les relations avec le Congrès américain, se dirigeait vers le forum politique et social "Dialogue de Fort Ross", destiné notamment à favoriser le renforcement de la compréhension mutuelle et de la coopération entre les peuples de la Russie et des États-Unis.

L’attitude constructive des organisateurs de la conférence s’est malheureusement heurtée à une résistance sévère de certaines forces politiques de Washington, dont témoigne le torpillage de la participation des représentants du Ministère russe des Affaires étrangères au forum par le non-octroi de visas, ainsi que cette provocation insolente contre la députée russe.

Moscou est profondément indigné par cet événement. Les décideurs de Washington doivent réfléchir aux répercussions éventuelles de l’escalade systématique des tensions dans les relations avec la Russie. Il s’agit d’une politique dangereuse et à courte vue. Parallèlement, l’intérêt sincère du grand public américain pour le Dialogue de Fort Ross confirme pertinemment que les Américains ordinaires ne se prononcent pas pour la confrontation, mais pour la coopération entre la Russie et les États-Unis.