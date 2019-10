Os militares franceses armadilhados na Síria

O Presidente Emmanuel Macron reuniu um Conselho de Defesa no PC Jupiter do Eliseu, a 13 de Outubro de 2019, ao inicio da noite, para decidir sobre as forças militares e civis posicionadas no Norte da Síria [1].

• Em segredo, o Presidente Macron adicionara oito bases militares à já instalada pelo Presidente Hollande. Todas as nove são ilegais face ao Direito Internacional. Tinham por missão apoiar o desmantelamento da Síria e a criação de um novo Estado, o «Rojava» (Curdistão).

• Ele também instruíra a DGSE para favorecer o envolvimento de anarquistas franceses nas fileiras do YPG curdo [2], dos quais um já regressou a França e tentou abater um helicóptero da Gendarmaria Nacional [3].

• Por fim, incentivara o deslocamento de ONGs humanitárias sob controle militar.

Ignora-se se o Conselho de Defesa foi informado a tempo do acordo, negociado na mesma altura pelo Exército russo na sua Base Aérea de Hmeimim, entre o YPG e a República Árabe Síria.

O pessoal francês assistiu durante três anos, sem ser autorizado a intervir, aos crimes contra a humanidade perpetrados por elementos curdos contra os Assírios cristãos e os Árabes muçulmanos no Nordeste da Síria.

Ele não foi retirado quando, a 6 de Outubro, a Casa Branca informou a França da iminência da invasão turca, a qual começou a 9 de Outubro.

Agora, na ausência de forças americanas, o pessoal francês é apanhado entre dois fogos : por um lado, o Exército turco que o presidente Hollande traiu em 2015, por outro, os ex-aliados curdos unidos à República Árabe da Síria que a França combate.

Mapa das bases secretas francesas publicado pela agência oficial turca Anadolu Agency , em Janeiro de 2019: