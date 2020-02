El Foro de Davos se preparó para una ‎pandemia de coronavirus… dos meses ‎antes de su inicio‎

El Foro de Davos realizó un ejercicio contra una ‎epidemia de coronavirus, en octubre de 2019 y con la participación del Johns Hopkins Center for Health Security y de la ‎Bill & Melinda Gates Foundation. ‎

El ejercicio en cuestión tuvo lugar en Nueva York, exactamente el 18 de octubre de 2019, ‎dos meses antes del inicio de la pandemia en China. ‎

El objetivo explícito del ejercicio realizado en Nueva York era planificar la respuesta de ciertas transnacionales y gobiernos ante una pandemia de coronavirus, cuando nada permitía predecir el ‎inicio de la epidemia detectada en la ciudad china de ‎Wuhan a inicios de diciembre.‎

Al menos 15 líderes mundiales participaron en el ejercicio, así como los dos responsables ‎oficiales de lucha contra las epidemias en China y Estados Unidos. ‎

A continuación, la lista de los participantes:‎

Latoya Abbott, responsable de situaciones de riesgo del grupo hotelero estadounidense Marriott ‎International;‎

Sofia Borges, vicepresidente de la Fundación de las Naciones Unidas;‎

Brad Connett, presidente del grupo Henry Schein, líder mundial de la producción de material ‎médico;

Christopher Elias, responsable de Desarrollo Global de la Bill & Melinda Gates Foundation;‎

Tim Evans, ex director del departamento de Salud del Banco Mundial;‎

George Gao, director del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de la República ‎Popular China;‎

Avril Haines, ex directora adjunta de la CIA y ex miembro del Consejo de Seguridad Nacional de ‎Estados Unidos, bajo la administración Obama;

Jane Halton, ex ministro de Salud en Australia, miembro del consejo de administración del Banco ‎de Australia y Nueva Zelanda (ANZ);‎

Matthew Harrington, director de Edelman, la oficina de relaciones públicas más importante del ‎mundo;

Martin Knuchel, director para situaciones de crisis de la línea aérea alemana Lufthansa;‎

Eduardo Martinez, consejero jurídico de UPS, líder mundial de logística postal, y director de ‎UPS Foundation;‎

Stephen Redd, director adjunto del US Center for Disease Control and Prevention;‎

Hasti Taghi, vicepresidente del grupo de comunicación NBC Universal;‎

Adrian Thomas, vicepresidente de la transnacional farmacéutica Johnson & Johnson;‎

Lavan Thiru, gobernador del Banco Central de Singapur. ‎