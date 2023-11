NewsGuard, que distribuye calificaciones a la prensa internacional y la controla, no es una asociación “sin objetivo de lucro” sino una próspera empresa [1].

NewsGuard tiene en su Comité de Consejeros a los siguientes personajes:

– Anders Fogh Rasmussen, ex secretario general de la OTAN, hoy consejero del presidente ucraniano Volodimir Zelenski;

– Michael Hayden, ex director de la CIA;

– Tom Ridge, ex secretario del Departamento de Seguridad de la Patria (Homeland Security o DHS) de Estados Unidos;

– Richard Stengel, ex subsecretario estadounidense de Diplomacia Pública (léase “propaganda”);

– y Jimmy Wales (alias “Jimbo Wales”), cofundador de Wikipedia.

Desde nuestro sitio web ya habíamos advertido sobre los a priori políticos de NewsGuard [2].

Pero durante la pandemia de Covid-19, NewsGuard se dedicó también a reprimir duramente los sitios web informativos que criticaban las medidas impuestas por los gobiernos.

Los poderes políticos que se esconden detrás de NewsGuard, pero que son fácilmente identificables a través de su Comité de Consejeros, hacen que potencias capitalistas amigas aporten los fondos que financian su cruzada.

Los dos principales accionistas de NewsGuard son Publicis y Knight Foundation.

– Publicis, grupo publicitario internacional con sede en París, tiene a su vez como accionista mayoritaria a la filósofa feminista francesa Elisabeth Badinter (7,10% de las acciones). El director de Publicis, Arthur Sadoun, está casado con la presentadora estrella de la televisión francesa France2, Anne-Sophie Lapix.

– Knight Foundation es una fundación filantrópica que se dedica a subvencionar medios de prensa y centros de arte. Knight Foundation envía gratuitamente a los periodistas notas sobre la retórica higienista que deben utilizar.

Publicis representaba a los grandes laboratorios farmacéuticos, entre ellos a Pfizer, que vendían los medicamentos a base de ARN mensajero, erróneamente calificados como “vacunas”.

Knight Foundation tenía acceso al portal secreto de Google, situado en Indonesia y manejado por los islamistas de Mafindo [3]. Por consiguiente, Knight Foundation podia seguir y analizar la progresión en internet de toda la información sobre la pandemia de Covid-19.

En otras palabras, los accionistas actuaron a espaldas de los políticos que habían recurrido a ellos. Fueron los accionistas quienes censuraron los sitios web –como el nuestro, Voltairenet.org– que denunciaban la relación del Dr. Fauci –el “Míster Covid” estadounidense– con el laboratorio de la OMS en Wuhan, lo absurdo del confinamiento masivo de las poblaciones sanas, los efectos secundarios de las presuntas “vacunas” y que informaban sobre otros medicamentos disponibles.