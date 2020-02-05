Davos Forumu, Koronavirüs salgınına hazırlanırken

Vuhan’da (Çin) Aralık 2019’un başında başlayan Koronavirüs salgınından iki aydan daha kısa bir süre önce, Johns Hopkins Center for Health Security ve Bill & Melinda Gates Foundation’un yardımıyla Davos Forumu’nunda bir tatbikat yapıldı.

Bu tatbikat 18 Ekim 2019’da New York’ta gerçekleştirildi. Özet olarak ulusötesi şirketler ve hükümetlerin bir koronavirüs salgını karşısındaki tepkisinin planlanması söz konusuydu.

Tatbikata, salgınlarla mücadeleden sorumlu iki Çinli ve Amerikalı yetkili de dahil olmak üzere 15 dünya lideri katıldı.

Latoya Abbott, ABD’li otel grubu Marriott International’in risk yöneticisi

Sofia Borges, Birleşmiş Milletler Vakfı Başkan Yardımcısı

Brad Connett, Henry Schein şirketler grubunun başkanı (dünyanın önde gelen tıbbi ekipman üreticisi)

Christopher Elias, Bill & Melinda Gates Vakfı Küresel Geliştirme Müdürü

Tim Evans, Dünya Bankası Sağlık Departmanı eski direktörü.

George Gao, Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi müdürü

Avril Haines, CIA eski müdür yardımcısı ve Başkan Barack Obama’nın eski ulusal güvenlik danışmanı.

Jane Halton, eski Avustralya Sağlık Bakanı, ANZ (Avustralya ve Yeni Zelanda bankası) yöneticisi.

Matthew Harrington, dünyanın en büyük halkla ilişkiler firması Edelman’ın müdürü.

Martin Knuchel, Lufthansa hava taşımacılığı grubu için kriz durumları müdürü.

Eduardo Martinez, dünyanın en büyük posta lojistik şirketi UPS’in hukuk müşaviri ve UPS Vakfı’nın müdürü.

Stephen Redd, ABD Center for Disease Control and Prevention müdür yardımcısı.

Hasti Taghi, NBCUniversal iletişim grubunun başkan yardımcısı

Adrian Thomas, ilaç devi Johnson & Johnson başkan yardımcısı

Lavan Thiru, Singapur Merkez Bankası Başkanı