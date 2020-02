Από το 2001 - και αυτός είναι ένας από τους κύριους λόγους για τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου - οι Ηνωμένες Πολιτείες υιοθέτησαν μυστικά τη στρατηγική που έθεσε ο Ντόναλντ Ράμσφελντ και ο ναύαρχος Αρθούρος Σεμπρόβσκι. Η τελευταία αναφέρθηκε στην επιθεώρηση του στρατού ξηράς από τον συνταγματάρχη Ralf Peters δύο ημέρες μετά τις επιθέσεις [ 1 ] και επιβεβαιώθηκε πέντε χρόνια αργότερα με τη δημοσίευση του χάρτη του επιτελείου για τη νέα Μέση Ανατολή [ 2 ]. Αναλύθηκε λεπτομερώς από τον βοηθό του ναύαρχου Σεμπρόβσκι, Thomas Barnett, σε ένα γενικό δημόσιο βιβλίο The Pentagon’s New Map (Ο νέος χάρτης του Πενταγώνου) [ 3 ].

Μετάφραση

Κριστιάν Άκκυριά



Πηγή

Ινφογνώμων Πολιτικά (Ελλάδα)



