شبكة فولتير

إسرائيل وقطر ضد إيران

شبكة فولتير
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صرح وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان في 24 شباط-فبراير إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أرسل سراً مدير الموساد يوسي كوهين (الصورة) إلى الدوحة، (قطر) في 5 شباط-فبراير 2020. وكان برفقته الجنرال هرتزل هاليفي، قائد الجبهة الجنوبية، والتقى بنظيره القطري، محمد بن أحمد المسند.

ناقش الطرفان معاً استمرار دفع قطر لرواتب الإدارة الفلسطينية في غزة.

حالياً، تسيطر إسرائيل على جماعة الإخوان المسلمين في غزة، أي حماس عبر قطر، بينما تسيطر إيران على منظمة الجهاد الإسلامي.

تصاعد التوتر فجأة بين قطر وإيران عندما اتضح أن الطائرات الأمريكية المسيرة التي قتلت الجنرال قاسم سليماني، انطلقت من قطر.

وفي 24 شباط-فبراير أيضاً، قصف سلاح الجو الإسرائيلي منشآت الجهاد الإسلامي المزعومة في دمشق، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص.

ترجمة
سعيد هلال الشريفي

شبكة فولتير

فولتير: النسخة العربية

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مصادر : “إسرائيل وقطر ضد إيران”, ترجمة سعيد هلال الشريفي, شبكة فولتير , 3 آذار (مارس) 2020, www.voltairenet.org/article209376.html

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