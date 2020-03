Motivet bak drapet på Jamal Khashoggi

Den iranske journalisten Saeed Kamali Dehghan, som arbeider for The Guardian, har bekreftet at Jamal Khashoggi var hans informant. Ifølge han så utgjorde Khashoggis avsløringer til han et av motivene for drapet på Washington Post-journalisten (og medlem av Det Muslimske Brorskap) den 2. oktober 2018 i Istanbul.

I oktober 2018 publiserte Saeed Kamali Dehghan tre artikler som belyste en saudi-forbindelse til visse medier [1]. Spesielt pekte han på at det London-baserte Iran International TV i all hemmelighet er finansiert av Saudi-Arabia med opp til 250 millioner dollar.

Den persisk-språklige fjernsynskanalen ble grunnlagt like før det iranske presidentvalget den 19. mai 2017.

Ofcom, som er Storbritannias regulerende autoritet for kringkasting, ble bekymret over holdningene til Iran International TV, spesielt fordi de lovpriste Peoples Mujahedin og Avaz Liberation Movement, to organisasjoner som påstår at de er ansvarlige for terrorist-angrep mot Den Islamske Republikken, og som sier de er støttet av Saudi-Arabia.

Saeed Kamali Dehghan slår fast at kanalens desinformasjons-kampanje ble styrt av Saoud al-Qahtani på vegne av prins Mohamad bin Salman,

Al-Qahtani er tilfeldigvis den samme personen som sto for utrenskningen sent i 2017 på Ritz-Carlton-hotellet i Riyadh, og for forhøret som den libanesiske statsministeren Saad Hariri ble utsatt for.

Han er også personen utpekt av Tyrkia som den som ledet drapet på Khashoggi.

Det sies at han nå sitter i husarrest i Riyadh.

Saeed Kamali Dehghan ble opplært av George Soros sitt nettverk. Han laget en dokumentar i 2009 for HBO som påsto å vise at den unge Neda Agha-Soltan hadde blitt myrdet av den Islamske Republikkens hemmelige tjenester under demonstrasjoner mot gjenvalget av president Ahmadinejad.

For dette arbeidet mottok han en Peabody Award, og ble utnevnt til årets journalist av Foreign Press Association i Storbritannia (sponset av Qatar).

I virkeligheten ble ikke unge Nada myrdet av agenter den iranske regjeringen under disse protestene. Hun ble drept på vei til sykehuset i hendene på legen/agenten som fulgte henne [2].

Saeed Kamali Dehghan samarbeidet senere med CNN, CBC, France 24, Channel 4, og er senere forbundet med Le Monde og The Guardian.

Siden Khashoggis mord har Hennes Majestets hemmelige tjenester gjort sitt ytterste for å diskreditere han, og The Guardian har nektet han å publisere noe om denne saken [3].