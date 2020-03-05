Voltaire İletişim Ağı

Kaşıkçı cinayetinin nedeni

Voltaire İletişim Ağı
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Guardian’nın İranlı gazetecisi Saeed Kamali Dehghan (fotoğraf) Cemal Kaşıkçı’nın kendisinin muhbiri olduğunu söylemektedir. Ona göre, Kaşıkçı’nın kendisine aktardığı gizli bilgiler, Washington Post gazetecisinin (ve Müslüman Kardeşler üyesinin) 2 Ekim 2018’de İstanbul’da öldürülmesinin nedeni olabilir.

Saeed Kamali Dehghan, Ekim 2018’de Suudilerin nüfuz için kullandıkları medya araçları hakkında üç makale yayınladı [1]. Özellikle de Londra merkezli İran İnternational TV’sinin Suudi Arabistan tarafından el altından 250 milyon dolar düzeyinde finanse edildiğine dikkat çekti.

Söz konusu televizyon kanalı, 19 Mayıs 2017’deki İran cumhurbaşkanlığı seçimlerinden hemen önce oluşturuldu.

İngiliz düzenleme kurumu Ofcom, Halkın Mücahitlerini ve Avaz Kurtuluş Hareketi’ni öven bu televizyon kanalının faaliyetlerinden endişe duydu; Suudi Arabistan tarafından desteklenen bu iki örgüt, İslam Cumhuriyeti’ne karşı çok sayıda terör eylemini üstlendi.

Saeed Kamali Dehghan, İran İnternational TV ‘nin gerçekleştirdiği medya zehirlenmesi operasyonunun Prens Mohamed bin Salman adına Suud el-Kahtani tarafından yürütüldüğünü söyledi. Oysa aynı el-Kahtani, Ritz-Carlton’un tasfiyesini ve Lübnan Başbakanı Saad Hariri soruşturmasını yönetmişti. Aynı şekilde, Türkiye tarafından Kaşıkçı cinayetini yöneten kişi olarak tanımlanmıştır. Bugün Riyad’da ev hapsinde olduğu söylenmektedir.

Saeed Kamali Dehghan, George Soros şebekeleri tarafından eğitilmiştir. 2009 yılında HBO için, Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’ın yeniden seçilmesine karşı yapılan gösteriler sırasında genç Nida Ağa-Sultani adındaki genç kızın İslam Cumhuriyeti’nin gizli servisleri tarafından öldürüldüğünü iddia eden bir belgesel çekti. Bu çalışması için Peabody Award ödülünü aldı ve 2010 yılında Birleşik Krallık’ta Yabancı Basın Derneği (Katar’ın sponsorluğundaki) tarafından yılın gazetecisi seçildi. Gerçekte, genç Nida gösteri sırasında İran tarafından değil, hastaneye nakli sırasında ilişkide olduğu ajanlar tarafından öldürülmüştür [2].

Saeed Kamali Dehghan daha sonra CNN, CBC, France 24, Channel 4, sonra da Le Monde ve Guardian ile birlikte çalıştı.

Kaşıkçı suikastından bu yana Majestelerinin gizli servisi onu itibarsızlaştırmak için elinden geleni yapıyor ve Guardian bu konuyla ilgili herhangi bir şey yayınlamasını yasakladı [3].

Çeviri
Osman Soysal

[1] “Ofcom examining TV network over interview praising attack in Iran”, Saeed Kamali Dehghan, The Guardian, October 2, 2018. “Independent’s deal with Saudi publisher back under spotlight”, Jim Waterson & Saeed Kamali Dehghan, The Guardian, October 19, 2018. “Concern over UK-based Iranian TV channel’s links to Saudi Arabia”, Saeed Kamali Dehghan, The Guardian, October 31, 2018.

[2] Lire l’encadré en fin d’article : « Que se passe-t-il en Syrie ? », par Domenico Losurdo, Traduction Marie-Ange Patrizio, Réseau Voltaire, 27 avril 2011.

[3] “Guardian reporter speaks out on Neda Agha-Soltan, Jamal Khashoggi, Iran International TV, Masih Alinejad”, Mohammad Homaeefar, Tehran Times, March 3, 2020.

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Kaynak : “Kaşıkçı cinayetinin nedeni ”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 5 Mart 2020, www.voltairenet.org/article209424.html

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