Kaşıkçı cinayetinin nedeni

Guardian’nın İranlı gazetecisi Saeed Kamali Dehghan (fotoğraf) Cemal Kaşıkçı’nın kendisinin muhbiri olduğunu söylemektedir. Ona göre, Kaşıkçı’nın kendisine aktardığı gizli bilgiler, Washington Post gazetecisinin (ve Müslüman Kardeşler üyesinin) 2 Ekim 2018’de İstanbul’da öldürülmesinin nedeni olabilir.

Saeed Kamali Dehghan, Ekim 2018’de Suudilerin nüfuz için kullandıkları medya araçları hakkında üç makale yayınladı [1]. Özellikle de Londra merkezli İran İnternational TV’sinin Suudi Arabistan tarafından el altından 250 milyon dolar düzeyinde finanse edildiğine dikkat çekti.

Söz konusu televizyon kanalı, 19 Mayıs 2017’deki İran cumhurbaşkanlığı seçimlerinden hemen önce oluşturuldu.

İngiliz düzenleme kurumu Ofcom, Halkın Mücahitlerini ve Avaz Kurtuluş Hareketi’ni öven bu televizyon kanalının faaliyetlerinden endişe duydu; Suudi Arabistan tarafından desteklenen bu iki örgüt, İslam Cumhuriyeti’ne karşı çok sayıda terör eylemini üstlendi.

Saeed Kamali Dehghan, İran İnternational TV ‘nin gerçekleştirdiği medya zehirlenmesi operasyonunun Prens Mohamed bin Salman adına Suud el-Kahtani tarafından yürütüldüğünü söyledi. Oysa aynı el-Kahtani, Ritz-Carlton’un tasfiyesini ve Lübnan Başbakanı Saad Hariri soruşturmasını yönetmişti. Aynı şekilde, Türkiye tarafından Kaşıkçı cinayetini yöneten kişi olarak tanımlanmıştır. Bugün Riyad’da ev hapsinde olduğu söylenmektedir.

Saeed Kamali Dehghan, George Soros şebekeleri tarafından eğitilmiştir. 2009 yılında HBO için, Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’ın yeniden seçilmesine karşı yapılan gösteriler sırasında genç Nida Ağa-Sultani adındaki genç kızın İslam Cumhuriyeti’nin gizli servisleri tarafından öldürüldüğünü iddia eden bir belgesel çekti. Bu çalışması için Peabody Award ödülünü aldı ve 2010 yılında Birleşik Krallık’ta Yabancı Basın Derneği (Katar’ın sponsorluğundaki) tarafından yılın gazetecisi seçildi. Gerçekte, genç Nida gösteri sırasında İran tarafından değil, hastaneye nakli sırasında ilişkide olduğu ajanlar tarafından öldürülmüştür [2].

Saeed Kamali Dehghan daha sonra CNN, CBC, France 24, Channel 4, sonra da Le Monde ve Guardian ile birlikte çalıştı.

Kaşıkçı suikastından bu yana Majestelerinin gizli servisi onu itibarsızlaştırmak için elinden geleni yapıyor ve Guardian bu konuyla ilgili herhangi bir şey yayınlamasını yasakladı [3].