عقد رؤساء إيران وروسيا وتركيا اجتماعهم الفصلي حول الوضع في سوريا في 1 تموز-يوليو 2020 عبر الفيديو.

وأكد البيان النهائي على نتائج الاجتماعات السابقة [1].

وبالعودة إلى قضية الجولان الذي تحتله إسرائيل، أدانت الدول الثلاث الضم الذي أعلنته إسرائيل واعترفت به الولايات المتحدة.

كما أكد الزعماء الثلاثة بالمناسبة على اعتبار "الهجمات العسكرية الإسرائيلية في سوريا مزعزعة للاستقرار، وتنتهك سيادة ووحدة أراضي هذا البلد، وتزيد من حدة التوترات في المنطقة".

ظل الجيش الروسي على مدى سنوات يتجاهل القصف الإسرائيلي لأهداف إيرانية في سوريا. لكن عمليات القصف الإسرائيلي الأخيرة استهدفت أيضا منشآت تابعة للجيش العربي السوري.