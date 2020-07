Les présidents d’Iran, de Russie et de Turquie ont tenu en vidéoconférence leur réunion trimestrielle sur la situation en Syrie, le 1er juillet 2020.

Le communiqué final confirme les conclusions des réunions précédentes [1].

Revenant sur la question du Golan occupé par Israël, les trois États condamnent l’annexion proclamée par Israël et reconnue par les États-Unis. Au passage, ils affirment considérer « les attaques militaires israéliennes en Syrie comme déstabilisant et violant la souveraineté et l’intégrité territoriale de ce pays et intensifiant les tensions dans la région ».

Depuis plusieurs années, l’armée russe ignore les bombardements israéliens sur des cibles iraniennes en Syrie. Cependant, les derniers bombardements israéliens ont aussi visé des installations de l’Armée arabe syrienne.