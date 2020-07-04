İran, Rusya ve Türkiye devlet başkanları Suriye’deki durumla ilgili üç ayda bir gerçekleştirdikleri toplantılarını 1 Temmuz 2020’de video konferansla gerçekleştirdiler.

Toplantı sonrasında yapılan nihai basın açıklamasında önceki toplantılarda varılan sonuçlar teyit edildi [1].

İsrail işgali altındaki Golan sorunuyla ilgili olarak üç ülke, İsrail’in ABD tarafından tanınan ilhak kararını kınadı. Bu arada söz konusu ülkeler, « İsrail’in Suriye’de gerçekleştirdiği askeri saldırıların bu ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini ve bölgedeki gerginliği arttırarak istikrarsızlaştırdığını » düşünmektedirler.

Rus ordusu birkaç yıldır İsrail’in Suriye’deki İran hedeflerini bombalamasını görmezden geliyor. Ancak son İsrail bombardımanları Suriye Arap Ordusu tesislerini de hedef aldı.