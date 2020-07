Durante a Guerra Fria, os Serviços Secretos neozelandeses realizaram diversas operações por conta dos «Cinco Olhos» (Austrália, Canadá, Estados Unidos, Nova Zelândia, Reino Unido).

Assim, no fim dos anos 80 em Wellington, o Serviço de Inteligência de Segurança (SIS) teria assaltado as Embaixadas da Índia e do Irão onde teriam colocado escutas («Operação Horóscopo») e onde teriam copiado manuais de criptografia.

O antigo Primeiro-Ministro (trabalhista) no momento dos factos, Sir Geoffrey Palmer (1989-90) (foto), garantiu que não tinha sido informado. A antiga Primeira-ministro (igualmente trabalhista), Helen Clark (1999-2008), deplorou as actuações do seu país.