Während des Kalten Krieges führte der neuseeländische Geheimdienst verschiedene Operationen im Auftrag der "Five Eyes" (Australien, Kanada, USA, Neuseeland, Vereinigtes Königreich) durch.

So soll der Geheimdienst, Security Intelligence Service (SIS), Ende der 1980er Jahre in Wellington in die Botschaften Indiens und des Irans eingebrochen sein und dort Kryptographie-Handbücher kopiert haben.

Der ehemalige Premierminister (Labor) zum Zeitpunkt der Ereignisse, Sir Geoffrey Palmer (1989-90) (Bild), versicherte, er sei nicht informiert worden. Die ehemalige (auch Labour) Premierministerin Helen Clark (1999-2008) bedauerte das Vorgehen ihres Landes.