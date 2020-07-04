Soğuk Savaş sırasında, Yeni Zelanda gizli servisleri « Beş Gözler » (Avustralya, Kanada, ABD, Yeni Zelanda, Birleşik Krallık) hesabına çeşitli operasyonlar yürüttü.
Wellington’ta 80’li yılların sonunda, Security İntelligence Service (SİS, dinleme aygıtlarıyla donattığı (« Horoscope Operasyonu ») ve kriptografi el kitaplarını kopyaladıkları Hindistan ve İran büyükelçiliklerini soydu.
Olayların yaşandığı dönemde eski başbakan (İşçi Parti’li) Sör Geoffrey Palmer (1989-90) (fotoğrafta), bu konuda bilgilendirilmediğini belirtti. Eski başbakan (yine İşçi Parti’li) Helen Clark (1999-2008) ülkesinin tutumundan üzüntü duyduğunu söyledi.
Osman Soysal