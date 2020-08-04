استجوب السناتور ليندسي غراهام، وزير الخارجية مايك بومبيو في جلسة استماع للجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ في 30 تموز-يوليو 2020، حول قيام شركة أمريكية مؤخراً بتوقيع عقد مع "الإدارة الذاتية" في شمال شرق سوريا (قسد) لاستغلال حقول النفط وتوريد المصافي.

وأكد وزير الخارجية أن المفاوضات بشأن الاتفاق استغرقت وقتاً أطول من المتوقع وأنه يؤيدها.

ومن المتوقع أن يبدأ عند ستين ألف برميل في اليوم، ويمكن أن يرتفع بسرعة إلى 380 ألف برميل في اليوم.

"الإدارة الذاتية" هي كيان وهمي أنشأه البنتاغون في شمال شرق سوريا، وسلمه إلى فصيل كردي. وقد امتنعت كل من دمشق وأنقرة على التعليق على القرار.

كريسنت إنيرجي سيرفيسز، التي وقعت العقد، هي شركة واجهة لوكالة المخابرات المركزية. وهي مسجلة في ملاذ ديلاوير الضريبي، ولكن مقرها في لويزيانا.

وفقاً لمعلوماتنا، سيتم تقسيم أرباح الإدارة الذاتية إلى قسمين: نصف لها، والنصف الآخر لوكالة المخابرات المركزية، والتي ستستخدمها لتمويل العمليات السرية في جميع أنحاء العالم من دون الحاجة إلى طلب ميزانية من الكونغرس.