L’aviation russe a repris son pilonnage de groupes jihadistes en Syrie. Celui-ci avait été interrompu en vertu des accords turco-russes de gel des opérations dans la région d’Idleb.

Le 21 octobre 2020, les bombardements ont touché les villages d’al-Magarah et d’al-Rami occupés par Hayat Tahrir al-Cham (Al-Qaëda) et par le Front national de libération (Turquie).

Il n’est pas possible de dire pour le moment si ces frappes sont isolées ou constituent les premières étapes d’une reprise des combats.

Il pourrait s’agir de la seconde hypothèse : l’armée turque se préparait à une probable offensive russe à Idleb (envahi par l’armée turque) en riposte à l’invasion de jihadistes dans le Haut-Karabagh.

Cette fois, l’Allemagne et la France, qui se heurtent désormais au président Erdoğan sur les questions des migrants, de la Libye et de la Méditerranée orientale ne devraient plus aider la Turquie au plan logistique contre la Syrie.