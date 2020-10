A Força Aérea russa retomou o seu bombardeamento de grupos jiadistas na Síria. Isso havia sido interrompido em virtude dos acordos turco-russos que congelavam as operações na região de Idleb.

Em 21 de Outubro de 2020, os bombardeamentos atingiram as aldeias de al-Magarah e al-Rami ocupadas pelo Hayat Tahrir al-Cham (Alcaida) e pela Frente de Libertação Nacional (Turquia).

De momento, não é possível dizer se estes ataques são actos isolados ou constituem as primeiras etapas de uma retoma dos combates.

Poderia tratar-se da segunda hipótese: o Exército turco preparava-se para uma provável ofensiva russa em Idleb (invadido pelo Exército turco) em resposta à invasão de jiadistas no Alto-Carabaque (ou Nagorno-Karabakh, ndT).

Desta vez, a Alemanha e a França, que agora se confrontam com o Presidente Erdoğan sobre as questões dos migrantes, da Líbia e do Mediterrâneo Oriental, já não deverão ajudar a Turquia no plano logístico contra a Síria.