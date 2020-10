Déclaration conjointe des membres du Conseil européen

Nous, dirigeants européens, sommes choqués et attristés par les attaques terroristes en France.

Nous condamnons dans les termes les plus forts ces attaques qui représentent autant d’attaques envers nos valeurs communes.

Nous nous tenons unis et fermes dans notre solidarité avec la France, le peuple français et son gouvernement - dans notre combat commun et continu contre le terrorisme et l’extrémisme violent.

Nous appelons les dirigeants du monde entier à œuvrer au dialogue et à l’entente entre les communautés et les religions plutôt qu’à la division.