A fim de promover o separatismo na Síria, os Estados Unidos ilegalmente enviaram uma delegação, em 28 de Outubro de 2020, liderada por Nadine Maenza, Presidente da Comissão norte-americana sobre a Liberdade Religiosa Internacional (USCIRF), e Steve Berger, pastor de uma Igreja evangélica em Nashville, para a área dita dos «7 quilômetros», na província de Deir-el-Zor, controlada pelas milícias curdas enfeudadas ao ocupante norte-americano.

Estas pessoas conferenciaram com a presidência conjunta do Conselho Geral e Executivo das milícias e deram uma colectiva (conferência-pt) de imprensa. No dia seguinte, elas foram à cidade de Tabqa (província de Raqqa), para aí se encontrarem com a presidência conjunta do Conselho Legislativo de Tabqa e membros da Academia do Islão Democrático, visitaram vários locais e acabaram a dar uma outra colectiva.

Lembremos que os Estados Unidos reconhecem a liberdade religiosa, mas não a liberdade de consciência. Consequentemente, encorajam todas as formas de separatismo religioso e combatem o laicismo, único sistema de governo que garante a liberdade de consciência.

Lembremos igualmente que o Pentágono prossegue desde 2001 a doutrina Rumsfeld/ Cebrowski, de destruição das estruturas estatais de todos os Estados do «Oriente Médio Alargado». Em aplicação do que, ocupando ilegalmente parte da Síria em contravenção à Carta das Nações Unidas, arma e financia milícias separatistas.