Amerika Birleşik Devletleri, Suriye’de ayrılıkçılığı teşvik etmek için 28 Ekim 2020’de Amerikan Uluslararası Dini Özgürlük Komisyonu (USCIRF) Başkanı Nadine Maenza ve Nashville’deki bir evanjelik kilisesi papazı Steve Berger başkanlığındaki bir heyeti, ABD işgaline boyun eğen Kürt milislerin kontrolünde olan Deyrizor eyaletinde « 7 kilometre » olarak adlandırılan bölgeye yasadışı bir şekilde gönderdi.

Bu kişiler, milislerin Genel ve Yürütme Konseyi eş başkanlığı ile bir araya gelerek bir basın açıklaması yaptılar. Ertesi gün, Tabka Yasama Konseyi’nin eş başkanlığı ve Demokratik İslam Akademisi üyeleri ile görüşmek üzere Tabka şehrine (Rakka vilayeti) gittiler, çeşitli yerleri ziyaret ettiler ve bir bilgilendirme toplantısı düzenlediler.

ABD’nin din özgürlüğünü tanıdığını, ancak vicdan özgürlüğünü tanımadığını anımsatalım. Dolayısıyla da her türlü dinsel ayrılıkçılığı teşvik etmektedirler ve vicdan özgürlüğünü teminat altında alan tek hükümet sistemi olan laiklikle mücadele etmektedirler.

Yine aynı şekilde, Pentagon’un 2001 yılından bu yana Rumsfeld/Cebrowski’nin « genişletilmiş Orta Doğu » devletlerinin tüm devlet yapılarının yok edilmesi doktrinini izlediğini de anımsatalım. Bu uygulamanın sonucu olarak Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ne göre Suriye’nin bir bölümünü yasadışı olarak işgal eden ayrılıkçı milisleri silahlandırmakta ve finanse etmektedir.