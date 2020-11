Afin de promouvoir le séparatisme en Syrie, les États-Unis ont envoyé illégalement, le 28 octobre 2020, une délégation conduite par Nadine Maenza, présidente de la Commission américaine sur la liberté religieuse internationale (USCIRF), et Steve Berger, pasteur d’une église évangélique de Nashville, dans la zone dite des « 7 kilomètres », dans la province de Deïr-el-Zor, contrôlée par des milices kurdes inféodées à l’occupant états-unien.

Ces personnes ont conféré avec la présidence conjointe du Conseil général et exécutif des milices et ont tenu un point de presse. Le lendemain, elles se sont rendues dans la ville de Tabqa (province de Raqqa), pour y rencontrer la présidence conjointe du Conseil législatif de Tabqa et des membres de l’Académie de l’islam démocratique, ont visité plusieurs lieux et ont tenu un point de presse.

Rappelons que les États-Unis reconnaissent la liberté religieuse, mais pas la liberté de conscience. Par conséquent, ils encouragent toutes les formes de séparatisme religieux et combattent la laïcité, seul système de gouvernement qui garantisse la liberté de conscience.

Rappelons également que le Pentagone poursuit depuis 2001 la doctrine Rumsfeld/Cebrowski de destruction des structures étatiques de tous les États du « Moyen-Orient élargi ». En application de quoi, il occupe illégalement au regard de la Charte des Nations Unies une partie de la Syrie, arme et finance des milices séparatistes.