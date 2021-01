Um memorando do FBI documenta os preparativos para protestos armados em cada um dos 50 estados dos EUA no dia da posse do presidente eleito Joe Biden, revelou a Fox News [1].

Lembremos que o conflito não opõe os Republicanos aos Democratas, mas os Jacksonianos contra os dois principais partidos políticos. Portanto, não deverá ocorrer em Washington, mas nos Estados Federados.

A investidura de Joe Biden, em 20 de Janeiro de 2021, terá por tema a «América Unida». A segurança do evento será assegurada pelo Serviço Secreto, auxiliado pelo Pentágono, pelo Departamento de Segurança Interna, e pelas polícias do Capitólio e de Washington DC [2].