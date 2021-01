Segundo com a Universidade de Stanford, após comparar as curvas de epidemia em 8 países que adotaram medidas autoritárias contra a Covid-19 (fecho de empresas, toque de recolher, confinamento) e 2 outros que se contentaram com aconselhamento à população, não há resultados significativamente diferentes nos dois grupos.

Os pesquisadores compararam os resultados na Alemanha, em Espanha, nos Estados Unidos, em França, no Irão, em Itália, na Holanda e no Reino Unido com os da Coreia do Sul e da Suécia.

Eles concluem:

«Embora não possam ser descartados pequenos benefícios, os decretos de confinamento obrigatório e fecho de empresas não parecem ter tido vantagens substanciais quanto ao crescimento de casos em 8 países nos estadios iniciais da pandemia. Reduções similares no crescimento de casos podem ser alcançados com mudanças de comportamento resultantes de intervenções menos restritivas».